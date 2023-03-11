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≡ Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46351
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 11.03.23 - 14:26
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Как получается, что одни живут вместе, что называется, долго и счастливо, а другие в какой-то момент решают, что их дальнейшие пути расходятся? Какие ошибки в браке нередко совершают обе половинки?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25730
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 13:30
#15
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Цитата:
таноми52:
то оставайся ей верной до, как говорится, до гробовой доски.

Такого, не может - быть... :-) ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1628
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 12.03.23 - 15:23
#16
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Цитата:
таноми52:
дамы без обязательств с Карбышева

Там уже давно никого не, все переместились в сауны и массажные салоны
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25730
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 16:05
#17
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Цитата:
saba:
, все переместились в сауны и массажные салоны

Правильно, на улице - зима, холодно... :lol: :lol: :oops: :-P
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4034
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 12.03.23 - 16:21
#18
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Цитата:
saba:
все переместились в сауны и массажные салоны


Хорошо раньше было в совхозе: - фигуристую телятницу завалил прямо в яслях; разбитную бригадную повариху вывез в поле - и все дела.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 16:46
#19
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А если вот так вот вызывающе одевается и на нее пялятся всякие, что делать?



В паранджу ее затолкать?
Но без применения силы не зайдет туда..

[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 16:48]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3071
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 16:46
#20
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Цитата:
ACROS:
Хорошо раньше было в совхозе


Да и сейчас не хуже:

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25730
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 16:57
#21
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Цитата:
111:
В паранджу ее затолкать?

Мне тоже, нравится... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 17:09
#22
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Цитата:
drakon:
Мне тоже, нравится..

Может со старостью бес в ребро женщине отдает и она старается выглядеть как то странно моложе..
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