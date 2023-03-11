Отправлено: - 10:16

Эл-починно:

но что бы так открыто об этом писать?

Эл-починно:

обществе, которое занимается и однополой и тройничковой

Цитата:Что есть, то есть - ханжей никогда не был.Как писал, классик марксизма, автор "Капитала" Карл Маркс, в письме своей дочери Эжен: "....ничто, человеческое, мне не чуждо...".И, потом, нет человека которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках, чем твоя первая и единственная жена, мать твоего ребёнка, хранительница твоего очага.А, левак - это не более чем физиология, андреналин,снятие стресса, красивое-молодое тело - и на этом всё, почти по Марксу- "товар-деньги".После этого ещё больше понимаешь, какая у тебя классная жена. Ведь семья - это больше чем - любовь, секс, кухня, быт, деньги, дети, имущество и прочее.Цитата:Этого категорически нет: - в вашем обществе может и есть, но у нас вроде до этого как бы не доросли массово и слава богу и говорить про нас - что целое общество, не совсем будет правильно, наверное; тем боле я имел ввиду - традиционный "левак", без фантазии.