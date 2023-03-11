Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 11.03.23 - 14:26
Как получается, что одни живут вместе, что называется, долго и счастливо, а другие в какой-то момент решают, что их дальнейшие пути расходятся? Какие ошибки в браке нередко совершают обе половинки? Читать новость
Самое главное в семейных отношениях: - хороший "левак" укрепляет семью. Надо хотя бы раз в полгода хорошо сходить налево. И что бы "левая" была действительно " суперской", а не дама полусвета с Карбышева.
--- Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает: — Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил! Разверзаются небеса и господь говорит: — Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды. Она говорит: — Хорошо. Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз. Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает: — Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль! Разверзаются небеса и господь говорит: — Да я вас, БЛ@ДЕЙ, на этот корабль три года собирал.
ACROS: Самое главное в семейных отношениях: - хороший "левак"
Это такой сарказм, или на полном серьёзе? Если второе, то с моралью в королевстве точно не всё в порядке. Не я всё понимаю, всяко бывает, и мальчик любит малчика, а девочка, любит девочку, а некоторые и тройнички предпочитают. но что бы так открыто об этом писать?
Главенство мужчины в отношениях отменили еще в 1918 году, с тех пор женщина - абсолютно свободный и самостоятельный человек, она никому не принадлежит и никому ничего не должна. Если она сегодня с тобой живет или спит, это не значит что она твоя, это значит что сегодня твоя очередь с ней жить или спать. Когда истечет срок аренды она достанется следующему клиенту.
Муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: - Это что такое? - А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату? - Я спрашиваю: Что это такое? - А квартира,машина - на твою зарплату? - Это что такое?- А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность? - Я последний раз спрашиваю: Почему кормилец босиком стоит?!
Что есть, то есть - ханжей никогда не был. Как писал, классик марксизма, автор "Капитала" Карл Маркс, в письме своей дочери Эжен: "....ничто, человеческое, мне не чуждо...". И, потом, нет человека которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках, чем твоя первая и единственная жена, мать твоего ребёнка, хранительница твоего очага. А, левак - это не более чем физиология, андреналин,снятие стресса, красивое-молодое тело - и на этом всё, почти по Марксу- "товар-деньги". После этого ещё больше понимаешь, какая у тебя классная жена. Ведь семья - это больше чем - любовь, секс, кухня, быт, деньги, дети, имущество и прочее.
Цитата:
Эл-починно: обществе, которое занимается и однополой и тройничковой
Этого категорически нет: - в вашем обществе может и есть, но у нас вроде до этого как бы не доросли массово и слава богу и говорить про нас - что целое общество, не совсем будет правильно, наверное; тем боле я имел ввиду - традиционный "левак", без фантазии.
ACROS: нет человека которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках, чем твоя первая и единственная жена, мать твоего ребёнка, хранительница твоего очага. А, левак - это не более чем физиология,
Допускаю, при условии,1) что жена придерживается такого же мнения (про физиологию) и пользуется тем же правом 2) если же она верна своему единственному (как она думает и верит), то она НИКОГДА даже намёка на измену не должна заметить! Ибо психологический удар по её психике, видимому благополучию и прочим сопутствующим измене аспектам может сломать её и вырвать любовь и уважение к мужу из её души и сердца!(Это в том случае, если она для него действительно "человек, которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках..." и он боится потерять "хранительницу очага, мать его детей..." и далее по тексту. Что может быть ужаснее для человека (что для мужчины, что для женщины), чем представить, а ещё ужаснее - увидеть, как твой единственный ласкает теми же руками, губами, говорит те же нежные слова, что и тебе, своей любовнице? Такое не прощается! С любовницей сбросить адреналин не получится, ибо любовница - от слова любовь! Она такая же женщина, как и жена, стоит ли разбивать ей сердце, относясь к ней, как к предмету? "Суперская" до этого не опустится, она знает себе цену, потребует другого отношения к себе, и мужик с "леваком" увязнет, запутается и, в конечном счёте, потеряет семью и "единственную... Так что остаётся только вариант для сексуально озабоченных - дамы без обязательств с Карбышева - а это грязь, которую тащит такой мужик в семью Фу!
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