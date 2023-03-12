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≡ «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии «Бақыт»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46351
«Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии «Бақыт»
Отправлено: 12.03.23 - 12:26
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Картина, вышедшая под продюсерством актрисы Баян Алагузовой, это не фильм ужасов, не хоррор и не триллер; это фильм о бытовом ужасе, с которым сталкиваются сотни женщин в Казахстане, и не все из них выживают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4032
Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...
Отправлено: 12.03.23 - 12:26
#1
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Баян, надо думать, сняла фильм про себя: - насколько я в курсе из СМИ - в их семье её бывший муж тоже рукоприкладствовал и кажется из-за этого до сих пор в тюрьме.
Каждая семья счастлива по своему и каждая семья несчастна по своему.
Могу, про себя, гордиться собой: - никогда не поднимал руку на жену; ругались, ссорились, матерились - это было, есть и сейчас, но руку не поднимал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24029
Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...
Отправлено: 12.03.23 - 12:38
#2
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О, моя любит казахские фильмы.
Что в них не во всех плохо, это когда не переводят снизу, экономят они что ли..
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