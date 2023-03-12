Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...

Отправлено: - 12:26

Баян, надо думать, сняла фильм про себя: - насколько я в курсе из СМИ - в их семье её бывший муж тоже рукоприкладствовал и кажется из-за этого до сих пор в тюрьме.

Каждая семья счастлива по своему и каждая семья несчастна по своему.

Могу, про себя, гордиться собой: - никогда не поднимал руку на жену; ругались, ссорились, матерились - это было, есть и сейчас, но руку не поднимал.