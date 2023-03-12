Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь рассматривают в суде по статье о клевете
Отправлено: 12.03.23 - 11:22
Заседание началось с ходатайства адвоката Марата ШУАКПАЕВА, который просил объявить процесс закрытым, так как «предметом судебного разбирательства являются в том числе и неправомерные действия корреспондента «Нашей Газеты». Читать новость
Адвокатов никогда не нужно слушать - они одну и туже норму закона, будут трактовать по разному, в зависимости от размера ГОНОРАРА. По этому случаю у меня вопрос, тем кто в теме: - почему адвокатам нужно выплачивать всю сумму по договору, вне зависимости от того - выиграл он процесс или проиграл ??
Действительно: - почему директор скрывается, не появляется в суде, не отстаивает свою правоту сама, ведь адвокат - подневольный человек элементарно-равнодушно отрабатывающий свои деньги ??а В моём понимании:- болен - это когда лежишь на кровати и не можешь ходить, двигаться. Остальное, и тем более так длительно - это от лукавого.
На ТВ когда-то была передача- удивительные люди, называлась. Эти люди могли бы стать героями той передачи, занимают деньги,улыбаются мило, когда подходит время вернуть, они переобуваются и тебя же клюют обвиняя во всех грехах. Подобный случай был и со мной. Брат нотариуса по комсомольской 10 в Рудном, занял денег, а когда отказался вернуть все соцсети стали говорить об этом. Тут же полетела заява на меня в горотдел,обращения в суд, прокуратуру мой адвокат мантула лариса леонтьевна не смогла довести до конца, однако гонорар получила по полной. Судья как насмехалась надо мной, прямо мне в глаза так и сказала: возьми другого адвоката.
все че базар вокзал разводить? директор брал деньги факт?- факт всю сумму не вернул иначе спокойно предоставила бы выписки из платежок комиссарова вполне справедливо обратилась в сми потому что на тот момент пыталась привлечь директора по статье мошенничество но заголовок действительно провокационный так как в той же самой статье "20 января следователь, опросив потерпевших и Нуркину, вынес постановление о прекращении досудебного расследования «за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения». то есть по логике и чтобы адвокат не подкопался заголовок должен был быть такой "Преподаватель пыталась обвинить директора школы в мошенничестве" ведь журналисту на тот момент уже известны были все обстоятельства того что расследование прекращено
поэтому адвокат справедлив в своих претензиях к журналисту и редактору умен чертяка не зря он бывший крутой прокурор рудного
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