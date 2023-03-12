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≡ Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь рассматривают в суде по статье о клевете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46351
Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь рассматривают в суде по статье о клевете
Отправлено: 12.03.23 - 11:22
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Заседание началось с ходатайства адвоката Марата ШУАКПАЕВА, который просил объявить процесс закрытым, так как «предметом судебного разбирательства являются в том числе и неправомерные действия корреспондента «Нашей Газеты».
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15569
Re: Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь...
Отправлено: 12.03.23 - 11:22
#1
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Цитата:
также говорила, что она не будет комментировать данную информацию.

Источник:

Это очень правильная тактика, если рыльце в пушку. Когда нечего скрывать - комментируют без оглядок на последствия.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4032
Re: Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь...
Отправлено: 12.03.23 - 11:45
#2
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Адвокатов никогда не нужно слушать - они одну и туже норму закона, будут трактовать по разному, в зависимости от размера ГОНОРАРА.
По этому случаю у меня вопрос, тем кто в теме: - почему адвокатам нужно выплачивать всю сумму по договору, вне зависимости от того - выиграл он процесс или проиграл ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4032
Re: Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь...
Отправлено: 12.03.23 - 11:50
#3
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Действительно: - почему директор скрывается, не появляется в суде, не отстаивает свою правоту сама, ведь адвокат - подневольный человек элементарно-равнодушно отрабатывающий свои деньги ??а
В моём понимании:- болен - это когда лежишь на кровати и не можешь ходить, двигаться.
Остальное, и тем более так длительно - это от лукавого.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5938
Re: Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь...
Отправлено: 12.03.23 - 11:59
#4
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На ТВ когда-то была передача- удивительные люди, называлась. Эти люди могли бы стать героями той передачи, занимают деньги,улыбаются мило, когда подходит время вернуть, они переобуваются и тебя же клюют обвиняя во всех грехах. Подобный случай был и со мной. Брат нотариуса по комсомольской 10 в Рудном, занял денег, а когда отказался вернуть все соцсети стали говорить об этом. Тут же полетела заява на меня в горотдел,обращения в суд, прокуратуру мой адвокат мантула лариса леонтьевна не смогла довести до конца, однако гонорар получила по полной. Судья как насмехалась надо мной, прямо мне в глаза так и сказала: возьми другого адвоката.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13514
Re: Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь...
Отправлено: 12.03.23 - 12:16
#5
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Цитата:
Мы брали деньги вместе с супругом в 2020 году


все че базар вокзал разводить?
директор брал деньги факт?- факт
всю сумму не вернул иначе спокойно предоставила бы выписки из платежок
комиссарова вполне справедливо обратилась в сми потому что на тот момент пыталась привлечь директора по статье мошенничество
но заголовок действительно провокационный так как в той же самой статье "20 января следователь, опросив потерпевших и Нуркину, вынес постановление о прекращении досудебного расследования «за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения».
то есть по логике и чтобы адвокат не подкопался заголовок должен был быть такой "Преподаватель пыталась обвинить директора школы в мошенничестве" ведь журналисту на тот момент уже известны были все обстоятельства того что расследование прекращено

поэтому адвокат справедлив в своих претензиях к журналисту и редактору
умен чертяка
не зря он бывший крутой прокурор рудного
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
529
Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь рассматривают в суде по статье о клевете
Отправлено: 12.03.23 - 12:32
#6
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