Отправлено: - 13:13

ACROS:

нет человека которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках, чем твоя первая и единственная жена, мать твоего ребёнка, хранительница твоего очага. А, левак - это не более чем физиология,

Цитата:Допускаю, при условии,1) что жена придерживается такого же мнения (про физиологию) и пользуется тем же правом2) если же она верна своему единственному (как она думает и верит), то она НИКОГДА даже намёка на измену не должна заметить!Ибо психологический удар по её психике, видимому благополучию и прочим сопутствующим измене аспектам может сломать её и вырвать любовь и уважение к мужу из её души и сердца!(Это в том случае, если она для него действительно "человек, которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках..." и он боится потерять "хранительницу очага, мать его детей..." и далее по тексту.Что может быть ужаснее для человека (что для мужчины, что для женщины), чем представить, а ещё ужаснее - увидеть, как твой единственный ласкает теми же руками, губами, говорит те же нежные слова, что и тебе, своей любовнице? Такое не прощается!С любовницей сбросить адреналин не получится, ибо любовница - от слова любовь! Она такая же женщина, как и жена, стоит ли разбивать ей сердце, относясь к ней, как к предмету?"Суперская" до этого не опустится, она знает себе цену, потребует другого отношения к себе и мужик с "леваком" увязнет, запутается и, в конечном счёте, потеряет семью и "единственную...Так что остаётся только вариант для сексуально озабоченных - дамы без обязательств с Карбышева - а это грязь, которую тащит такой мужик в семью Фу!Если же мужчина идёт с