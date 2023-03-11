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≡ Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46351
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 11.03.23 - 14:26
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Как получается, что одни живут вместе, что называется, долго и счастливо, а другие в какой-то момент решают, что их дальнейшие пути расходятся? Какие ошибки в браке нередко совершают обе половинки?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24029
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 11.03.23 - 14:26
#1
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Надо как в России, сделать выплаты за мужика, и количество браков сразу увеличиться .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4032
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 11.03.23 - 23:21
#2
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Цитата:
111:


Самое главное в семейных отношениях: - хороший "левак" укрепляет семью.
Надо хотя бы раз в полгода хорошо сходить налево.
И что бы "левая" была действительно " суперской", а не дама полусвета с Карбышева.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7470
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 11.03.23 - 23:58
#3
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--- Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает: — Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил! Разверзаются небеса и господь говорит: — Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды. Она говорит: — Хорошо. Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз. Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает: — Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль! Разверзаются небеса и господь говорит: — Да я вас, БЛ@ДЕЙ, на этот корабль три года собирал.

[Исправлено: Гога, 11.03.2023 - 21:00]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 12.03.23 - 00:17
#4
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Цитата:
ACROS:
Самое главное в семейных отношениях: - хороший "левак"

Это такой сарказм, или на полном серьёзе?
Если второе, то с моралью в королевстве точно не всё в порядке.
Не я всё понимаю, всяко бывает, и мальчик любит малчика, а девочка, любит девочку, а некоторые и тройнички предпочитают. но что бы так открыто об этом писать? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7470
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 00:19
#5
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Главенство мужчины в отношениях отменили еще в 1918 году, с тех пор женщина - абсолютно свободный и самостоятельный человек, она никому не принадлежит и никому ничего не должна. Если она сегодня с тобой живет или спит, это не значит что она твоя, это значит что сегодня твоя очередь с ней жить или спать. Когда истечет срок аренды она достанется следующему клиенту.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 00:21
#6
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Хотя отчасти Акрос прав. Проблема в обществе, которое занимается и однополой и тройничковой и левой любовью. А женятся для вида наверное. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24029
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 00:25
#7
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Цитата:
ACROS:
И что бы "левая" была действительно " суперской

Много знаю тех, кто с замужними любовницами, хотя я сам не сторонник этого.
Хотя может она меня заворожила..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 00:33
#8
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Муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги.
К жене: - Это что такое?
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы
- это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?
- А квартира,машина - на твою зарплату?
- Это что такое?- А как ты думаешь,
почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: Почему кормилец босиком стоит?! :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4032
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 10:16
#9
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Цитата:
Эл-починно:
но что бы так открыто об этом писать?

Что есть, то есть - ханжей никогда не был.
Как писал, классик марксизма, автор "Капитала" Карл Маркс, в письме своей дочери Эжен: "....ничто, человеческое, мне не чуждо...".
И, потом, нет человека которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках, чем твоя первая и единственная жена, мать твоего ребёнка, хранительница твоего очага.
А, левак - это не более чем физиология, андреналин,снятие стресса, красивое-молодое тело - и на этом всё, почти по Марксу- "товар-деньги".
После этого ещё больше понимаешь, какая у тебя классная жена. Ведь семья - это больше чем - любовь, секс, кухня, быт, деньги, дети, имущество и прочее.

Цитата:
Эл-починно:
обществе, которое занимается и однополой и тройничковой


Этого категорически нет: - в вашем обществе может и есть, но у нас вроде до этого как бы не доросли массово и слава богу и говорить про нас - что целое общество, не совсем будет правильно, наверное; тем боле я имел ввиду - традиционный "левак", без фантазии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12038
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 12.03.23 - 10:43
#10
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Самый опытный психолог по бракоразводным делам,это я. Остальные теоретики))) поэтому будьте бдительны не попадайтесь на мошенников. Задавайте вопросы мне, всем отвечу)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4032
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 12.03.23 - 11:30
#11
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Цитата:
Vit:
Задавайте вопросы мне, всем отвечу)


Налево ходите??
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3394
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 12.03.23 - 12:47
#12
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Цитата:
очень быстро выгорает и превращается в загнанную несчастную особу, у которой совершенно нет времени на банальный отдых и уход.

Источник:


Женщина - визитная карточка её мужчины
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3394
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 12.03.23 - 13:13
#13
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Цитата:
ACROS:
нет человека которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках, чем твоя первая и единственная жена, мать твоего ребёнка, хранительница твоего очага. А, левак - это не более чем физиология,


Допускаю, при условии,1) что жена придерживается такого же мнения (про физиологию) и пользуется тем же правом
2) если же она верна своему единственному (как она думает и верит), то она НИКОГДА даже намёка на измену не должна заметить!
Ибо психологический удар по её психике, видимому благополучию и прочим сопутствующим измене аспектам может сломать её и вырвать любовь и уважение к мужу из её души и сердца!(Это в том случае, если она для него действительно "человек, которого больше всех любишь и уважаешь и готов носить на руках..." и он боится потерять "хранительницу очага, мать его детей..." и далее по тексту.
Что может быть ужаснее для человека (что для мужчины, что для женщины), чем представить, а ещё ужаснее - увидеть, как твой единственный ласкает теми же руками, губами, говорит те же нежные слова, что и тебе, своей любовнице? Такое не прощается!
С любовницей сбросить адреналин не получится, ибо любовница - от слова любовь! Она такая же женщина, как и жена, стоит ли разбивать ей сердце, относясь к ней, как к предмету?
"Суперская" до этого не опустится, она знает себе цену, потребует другого отношения к себе и мужик с "леваком" увязнет, запутается и, в конечном счёте, потеряет семью и "единственную...
Так что остаётся только вариант для сексуально озабоченных - дамы без обязательств с Карбышева - а это грязь, которую тащит такой мужик в семью Фу!
Если же мужчина идёт с
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