Re: Спор преподавателя и директора костанайского колледжа теперь...

Отправлено: - 11:59

На ТВ когда-то была передача- удивительные люди, называлась. Эти люди могли бы стать героями той передачи, занимают деньги,улыбаются мило, когда подходит время вернуть, они переобуваются и тебя же клюют обвиняя во всех грехах. Подобный случай был и со мной. Брат нотариуса по комсомольской 10 в Рудном, занял денег, а когда отказался вернуть все соцсети стали говорить об этом. Тут же полетела заява на меня в горотдел,обращения в суд, прокуратуру мой адвокат мантула лариса леонтьевна не смогла довести до конца, однако гонорар получила по полной. Судья как насмехалась надо мной, прямо мне в глаза так и сказала: возьми другого адвоката.