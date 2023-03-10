Прогноз на 5 дней
ясно-6°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • С-СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46349
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 10.03.23 - 17:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них — дефицит средств.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24027
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:18
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ты ещё год забыл указать,

У меня и по 378 есть, сахар из российского городка Тараза.
Да там много разных пакетиков, с нескольких супермаркетов.
Жаль моя пакетики в спальне припрятала, дети все спят, по темну шарохаться с сахаром среди игрушек, то еще действие..
Да и суженная не поймет среди ночи, я с пакетом бегаю..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24027
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:21
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну эт наверное отдельная тема получится, что там крутейшего, это всё СССР ещё

Вот давай не будем тут нагонять с атомными станциями?
И что?
Это не энергетика?
В той же России такие же и что?
У вас наклали в штаны от них и все прикрыли, теперь вы закупаете..
Имеете возможность.
Что не так?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:22
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да и суженная не поймет среди ночи, я с пакетом бегаю..

Да забили и забили. Статья вообщето не про сахар а о фермерах.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24027
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:26
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Статья вообщето не про сахар а о

Хм..
А кто выращивает сахарный тростник или как там, сантехники что ли?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:29
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот давай не будем тут нагонять с атомными станциями? И что?

Да я пока ничего и ненагонял. ;-)
Просто сказал, что вся "крутая" такая энергетика ещё СССР - ом была построена. Своего они ничего, от слова абсолютно не построили.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:30
#65
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
кто выращивает сахарный тростник или как там, сантехники что ли?

Я так понимаю, ты его сам лично собираешь? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24027
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:31
#66
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
так понимаю, ты его сам лично

Нет, его собирают фермеры.
А ты собираешь АЭС?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24027
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:33
#67
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Своего они ничего, от слова абсолютно не построили.

Ну..
За счет них же живет твоя Германия..
Их энергетика, из фермерские поля, их программисты..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:34
#68
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А ты собираешь АЭС?

Не совсем, только защиту поставляем РЗА раньше называлась, с системой АСУ.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24027
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:35
#69
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати они же хлебом кормят половину земли, где вы наследили?
И если бы их не кормили, то еще больше людей из за голода побежали бы к вам с Африки..
А потому то твоя Германия первой была, чтобы Украина и дальше поставляла пшеницу голодающим и вам в том числе..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24027
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:36
#70
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Не совсем, только защиту поставляем РЗА раньше называлась, с системой АСУ

Ну это же не предмет темы, тема о фермерах.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:39
#71
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну.. За счет них же живет твоя Германия.. Их энергетика, из фермерские поля, их программисты..

Ты хоть в курсе, сколько было в Украину западом инвестировано? Так что не нужно, тут. За их счёт.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1716
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:39
#72
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну это же не предмет темы, тема о фермерах.

Ну ты же спросил.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24027
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:44
#73
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну ты же спросил.

Ты заговорил об энергетике, а потом я спросил.
Так значительно точнее..
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS