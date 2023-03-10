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«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
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Я робот(Пользователи)
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- 46349
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 10.03.23 - 17:42
Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них — дефицит средств.
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«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:18
Цитата:
У меня и по 378 есть, сахар из российского городка Тараза.
Да там много разных пакетиков, с нескольких супермаркетов.
Жаль моя пакетики в спальне припрятала, дети все спят, по темну шарохаться с сахаром среди игрушек, то еще действие..
Да и суженная не поймет среди ночи, я с пакетом бегаю..
Эл-починно:
Ты ещё год забыл указать,
Ты ещё год забыл указать,
У меня и по 378 есть, сахар из российского городка Тараза.
Да там много разных пакетиков, с нескольких супермаркетов.
Жаль моя пакетики в спальне припрятала, дети все спят, по темну шарохаться с сахаром среди игрушек, то еще действие..
Да и суженная не поймет среди ночи, я с пакетом бегаю..
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:21
Цитата:
Вот давай не будем тут нагонять с атомными станциями?
И что?
Это не энергетика?
В той же России такие же и что?
У вас наклали в штаны от них и все прикрыли, теперь вы закупаете..
Имеете возможность.
Что не так?
Эл-починно:
Ну эт наверное отдельная тема получится, что там крутейшего, это всё СССР ещё
Ну эт наверное отдельная тема получится, что там крутейшего, это всё СССР ещё
Вот давай не будем тут нагонять с атомными станциями?
И что?
Это не энергетика?
В той же России такие же и что?
У вас наклали в штаны от них и все прикрыли, теперь вы закупаете..
Имеете возможность.
Что не так?
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:22
Цитата:
Да забили и забили. Статья вообщето не про сахар а о фермерах.
111:
Да и суженная не поймет среди ночи, я с пакетом бегаю..
Да и суженная не поймет среди ночи, я с пакетом бегаю..
Да забили и забили. Статья вообщето не про сахар а о фермерах.
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:26
Цитата:
Хм..
А кто выращивает сахарный тростник или как там, сантехники что ли?
Эл-починно:
Статья вообщето не про сахар а о
Статья вообщето не про сахар а о
Хм..
А кто выращивает сахарный тростник или как там, сантехники что ли?
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:29
Цитата:
Да я пока ничего и ненагонял.
Просто сказал, что вся "крутая" такая энергетика ещё СССР - ом была построена. Своего они ничего, от слова абсолютно не построили.
111:
Вот давай не будем тут нагонять с атомными станциями? И что?
Вот давай не будем тут нагонять с атомными станциями? И что?
Да я пока ничего и ненагонял.
Просто сказал, что вся "крутая" такая энергетика ещё СССР - ом была построена. Своего они ничего, от слова абсолютно не построили.
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:30
Цитата:
Я так понимаю, ты его сам лично собираешь?
111:
кто выращивает сахарный тростник или как там, сантехники что ли?
кто выращивает сахарный тростник или как там, сантехники что ли?
Я так понимаю, ты его сам лично собираешь?
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:31
Цитата:
Нет, его собирают фермеры.
А ты собираешь АЭС?
Эл-починно:
так понимаю, ты его сам лично
так понимаю, ты его сам лично
Нет, его собирают фермеры.
А ты собираешь АЭС?
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:33
Цитата:
Ну..
За счет них же живет твоя Германия..
Их энергетика, из фермерские поля, их программисты..
Эл-починно:
Своего они ничего, от слова абсолютно не построили.
Своего они ничего, от слова абсолютно не построили.
Ну..
За счет них же живет твоя Германия..
Их энергетика, из фермерские поля, их программисты..
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:34
Цитата:
Не совсем, только защиту поставляем РЗА раньше называлась, с системой АСУ.
111:
А ты собираешь АЭС?
А ты собираешь АЭС?
Не совсем, только защиту поставляем РЗА раньше называлась, с системой АСУ.
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:35
Кстати они же хлебом кормят половину земли, где вы наследили?
И если бы их не кормили, то еще больше людей из за голода побежали бы к вам с Африки..
А потому то твоя Германия первой была, чтобы Украина и дальше поставляла пшеницу голодающим и вам в том числе..
И если бы их не кормили, то еще больше людей из за голода побежали бы к вам с Африки..
А потому то твоя Германия первой была, чтобы Украина и дальше поставляла пшеницу голодающим и вам в том числе..
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:36
Цитата:
Ну это же не предмет темы, тема о фермерах.
Эл-починно:
Не совсем, только защиту поставляем РЗА раньше называлась, с системой АСУ
Не совсем, только защиту поставляем РЗА раньше называлась, с системой АСУ
Ну это же не предмет темы, тема о фермерах.
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:39
Цитата:
Ты хоть в курсе, сколько было в Украину западом инвестировано? Так что не нужно, тут. За их счёт.
111:
Ну.. За счет них же живет твоя Германия.. Их энергетика, из фермерские поля, их программисты..
Ну.. За счет них же живет твоя Германия.. Их энергетика, из фермерские поля, их программисты..
Ты хоть в курсе, сколько было в Украину западом инвестировано? Так что не нужно, тут. За их счёт.
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:39
Цитата:
Ну ты же спросил.
111:
Ну это же не предмет темы, тема о фермерах.
Ну это же не предмет темы, тема о фермерах.
Ну ты же спросил.
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 01:44
Цитата:
Ты заговорил об энергетике, а потом я спросил.
Так значительно точнее..
Эл-починно:
Ну ты же спросил.
Ну ты же спросил.
Ты заговорил об энергетике, а потом я спросил.
Так значительно точнее..
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