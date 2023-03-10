Отправлено: - 01:21

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Ну эт наверное отдельная тема получится, что там крутейшего, это всё СССР ещё

Цитата:Вот давай не будем тут нагонять с атомными станциями?И что?Это не энергетика?В той же России такие же и что?У вас наклали в штаны от них и все прикрыли, теперь вы закупаете..Имеете возможность.Что не так?