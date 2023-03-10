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≡ «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46349
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 10.03.23 - 17:42
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Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них — дефицит средств.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9312
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:46
#45
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Цитата:
Добринцофф: Сахар Казахстанский сейчас 420,а такой же самый Российский 370-380.

Цитата:
111:
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь..

Так где тут ложь?
У тебя на фото российский сахар по 378 ,я так и написал 370-380 российский сахар,где тут ложь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:46
#46
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Цитата:
Добринцофф:
Так кто врёт?

А что, у тебя доки есть, что сахар из России у нас в супермаркетах?
Пока только твое слово против моего..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:48
#47
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Цитата:
Добринцофф:
тебя на фото российский сахар

Да понял я!
С Тараза он, что под Челябинском, понятно все..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9312
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:48
#48
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Цитата:
111:
А что, у тебя доки есть, что сахар из России у нас в супермаркетах?

У меня есть фото из Солнечного с российскими мешками по 378тнг на витрине,устраивает?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:49
#49
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Цитата:
Добринцофф:
тебя на фото российский сахар по

Вот, я же извинился, на фото действительно сахар и написано, что он из России

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:51
#50
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Цитата:
Добринцофф:
меня есть фото из

Нет.
Нужны именно документы.
А то не фото, ты же следишь за супермаркетами в поисках дешевых цен..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9312
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:52
#51
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Цитата:
111:
Да понял я! С Тараза он, что под Челябинском, понятно все..

У тебя никогда не хватит смелости признать свою ошибку,знаешь почему?
Потому что-это только сильный человек может признать, что был не прав и ошибался.
Тебе -это не дано,твой удел врать до последнего и при этом обвиняя других во лжи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:52
#52
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Цитата:
Добринцофф:
устраивает

Все, не кипятись, я же извинился.
Лучше мультики покажи, или зубную пасту из 90х, это все таки успокаивает и тебя и меня..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:56
#53
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Пойду в супермаркет какой либо, когда вновь мешок буду брать, теперь буду требовать документы, чей сахар, в Таразе в России делают или в Казахстане..
Ты кстати дал мне еще одно задание, навел на него.
А вдруг мешки с России с Тараза, а сахар казахский или не дай Бог китайский?
Все это вы увидите скоро первыми!
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