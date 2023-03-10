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≡ «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
 
 
Страница 3 из 4«1234»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46349
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 10.03.23 - 17:42
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Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них — дефицит средств.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:17
#30
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Цитата:
Добринцофф:
Сахар Казахстанский сейчас 420,а такой же самый Российский 370-380.

Ох уж эта самая очередная маленькая ложь..
Снимок еще от 22 февраля в Голднечном

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:19
#31
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То же самое, сеодня, сейчас



Это как за сахар якобы дрались сотни тысяч костанайцев, из той же серии очередного вранья..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1707
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:32
#32
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Цитата:
111:
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь.. Снимок еще от 22 февраля в Голднечном

И в чём лож? Ты иногда думаешь, что пишешь, или наоборот, сначала пишешь, потом думаешь.
Цитата:
111:
Добринцофф: Сахар Казахстанский сейчас 420,а такой же самый Российский 370-380.

И твоё фото

Что тут не так? 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13513
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:39
#33
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Цитата:
Филипп Филиппович:
А ведь при СССР Костанай кормил всю Москву и Московскую область. Да, что там! Весь союз. А ныне во как!

раньше и ссср был второй сверхдержавой а сейчас никто
и россия правопреемница сверхдержавы типа не может какуюто маленькую Украину победить
деградация да Цитата:
Филипп Филиппович:
Вот на этих?

да наши затоболовские фабричные пельмени вылитые по вкусу как из ресторана уральские пельмени
либо у нас по дешёвке продают ресторанное блюдо либо в российском ресторане продают магазинную дешёвку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:44
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Что тут не так?

Это наш казахский сахар, я мешки тоже скидывал..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9312
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 15:54
#35
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Цитата:
111:
Это наш казахский сахар, я мешки тоже скидывал

Ты бы хоть здесь где ничего не знаешь не спорил,это российский сахар.
Казахстан по 420 оптовая.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15568
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 20:53
#36
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Цитата:
abaika95:
а что ты не мог себе тут позволить?

Я не буду тут сравнивать своё меню, так что можешь поверить на слово - да, в России возможностей больше, и зарплаты, кстати, выше. Было бы иначе - в Казахстане было бы полно гастарбайтеров из России. Но что-то не наблюдается. В моей сфере могу точно сказать что доходы выше.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12037
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 22:37
#37
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Цитата:
Victor Yang:
В моей сфере могу точно сказать что доходы выше.

Доходы в России и зп в любой сферы выше наших, и если б Марик там Хатами занимался то ваще королём бы ходил)
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
526
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 23:00
#38
Комментарий проходит проверку.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
526
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 23:01
#39
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:19
#40
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Цитата:
Vit:
Доходы в России и зп в любой сферы выше наших, и если б Марик там Хатами занимался то

Везде хорошо, где нас нет.
И даже в Австралии, США, или Новой Зеландии..
Руки голова есть,ты и тут сможешь жить боле менее, а если кто то гопник по жизни, бегает в те страны, где больше подадут, он и Штатах и в Германии так и останется вечным гопником..
И да, только не надо приводить в пример Россию, мы видим, как там за шубы умирают, за Лады, за постройку бани во дворе..
Если б они хорошо жили, разве бы шли на войну умирать за 70 тысяч рублей в месяц?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7469
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:28
#41
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Цитата:
111:

----А что про сахар ? Кто врет ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:41
#42
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Блин, действительно, всегда думал что сахар казахский..
А оказывается Таразский..
Есть такой город под Челябинском.
Да еще и название чисто российское Ак кант, что означает Российский сахар..
А вон по фото и мука российская УНЫ..
Наверно из Уфы..



[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 00:43]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9312
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:43
#43
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Цитата:
111:
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь..

Так кто врёт?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24011
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:45
#44
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Цитата:
Добринцофф:
Так кто врёт?

Я вру!
Фото вранья показал..
Действительно, это российский сахар..
Извини меня..
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