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«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46349
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 10.03.23 - 17:42
Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них — дефицит средств.
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«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:17
Цитата:
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь..
Снимок еще от 22 февраля в Голднечном
Добринцофф:
Сахар Казахстанский сейчас 420,а такой же самый Российский 370-380.
Сахар Казахстанский сейчас 420,а такой же самый Российский 370-380.
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь..
Снимок еще от 22 февраля в Голднечном
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:19
То же самое, сеодня, сейчас
Это как за сахар якобы дрались сотни тысяч костанайцев, из той же серии очередного вранья..
Это как за сахар якобы дрались сотни тысяч костанайцев, из той же серии очередного вранья..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1707
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:32
Цитата:
И в чём лож? Ты иногда думаешь, что пишешь, или наоборот, сначала пишешь, потом думаешь.
Цитата:
И твоё фото
Что тут не так?
111:
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь.. Снимок еще от 22 февраля в Голднечном
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь.. Снимок еще от 22 февраля в Голднечном
И в чём лож? Ты иногда думаешь, что пишешь, или наоборот, сначала пишешь, потом думаешь.
Цитата:
111:
Добринцофф: Сахар Казахстанский сейчас 420,а такой же самый Российский 370-380.
Добринцофф: Сахар Казахстанский сейчас 420,а такой же самый Российский 370-380.
И твоё фото
Что тут не так?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13513
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:39
Цитата:
раньше и ссср был второй сверхдержавой а сейчас никто
и россия правопреемница сверхдержавы типа не может какуюто маленькую Украину победить
деградация да Цитата:
да наши затоболовские фабричные пельмени вылитые по вкусу как из ресторана уральские пельмени
либо у нас по дешёвке продают ресторанное блюдо либо в российском ресторане продают магазинную дешёвку
Филипп Филиппович:
А ведь при СССР Костанай кормил всю Москву и Московскую область. Да, что там! Весь союз. А ныне во как!
А ведь при СССР Костанай кормил всю Москву и Московскую область. Да, что там! Весь союз. А ныне во как!
раньше и ссср был второй сверхдержавой а сейчас никто
и россия правопреемница сверхдержавы типа не может какуюто маленькую Украину победить
деградация да Цитата:
Филипп Филиппович:
Вот на этих?
Вот на этих?
да наши затоболовские фабричные пельмени вылитые по вкусу как из ресторана уральские пельмени
либо у нас по дешёвке продают ресторанное блюдо либо в российском ресторане продают магазинную дешёвку
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 14:44
Цитата:
Это наш казахский сахар, я мешки тоже скидывал..
Эл-починно:
Что тут не так?
Что тут не так?
Это наш казахский сахар, я мешки тоже скидывал..
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 15:54
Цитата:
Ты бы хоть здесь где ничего не знаешь не спорил,это российский сахар.
Казахстан по 420 оптовая.
111:
Это наш казахский сахар, я мешки тоже скидывал
Это наш казахский сахар, я мешки тоже скидывал
Ты бы хоть здесь где ничего не знаешь не спорил,это российский сахар.
Казахстан по 420 оптовая.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15568
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 20:53
Цитата:
Я не буду тут сравнивать своё меню, так что можешь поверить на слово - да, в России возможностей больше, и зарплаты, кстати, выше. Было бы иначе - в Казахстане было бы полно гастарбайтеров из России. Но что-то не наблюдается. В моей сфере могу точно сказать что доходы выше.
abaika95:
а что ты не мог себе тут позволить?
а что ты не мог себе тут позволить?
Я не буду тут сравнивать своё меню, так что можешь поверить на слово - да, в России возможностей больше, и зарплаты, кстати, выше. Было бы иначе - в Казахстане было бы полно гастарбайтеров из России. Но что-то не наблюдается. В моей сфере могу точно сказать что доходы выше.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12037
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 22:37
Цитата:
Доходы в России и зп в любой сферы выше наших, и если б Марик там Хатами занимался то ваще королём бы ходил)
Victor Yang:
В моей сфере могу точно сказать что доходы выше.
В моей сфере могу точно сказать что доходы выше.
Доходы в России и зп в любой сферы выше наших, и если б Марик там Хатами занимался то ваще королём бы ходил)
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 23:00
Комментарий проходит проверку.
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 23:01
Комментарий проходит проверку.
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:19
Цитата:
Везде хорошо, где нас нет.
И даже в Австралии, США, или Новой Зеландии..
Руки голова есть,ты и тут сможешь жить боле менее, а если кто то гопник по жизни, бегает в те страны, где больше подадут, он и Штатах и в Германии так и останется вечным гопником..
И да, только не надо приводить в пример Россию, мы видим, как там за шубы умирают, за Лады, за постройку бани во дворе..
Если б они хорошо жили, разве бы шли на войну умирать за 70 тысяч рублей в месяц?
Vit:
Доходы в России и зп в любой сферы выше наших, и если б Марик там Хатами занимался то
Доходы в России и зп в любой сферы выше наших, и если б Марик там Хатами занимался то
Везде хорошо, где нас нет.
И даже в Австралии, США, или Новой Зеландии..
Руки голова есть,ты и тут сможешь жить боле менее, а если кто то гопник по жизни, бегает в те страны, где больше подадут, он и Штатах и в Германии так и останется вечным гопником..
И да, только не надо приводить в пример Россию, мы видим, как там за шубы умирают, за Лады, за постройку бани во дворе..
Если б они хорошо жили, разве бы шли на войну умирать за 70 тысяч рублей в месяц?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7469
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:28
Цитата:
----А что про сахар ? Кто врет ?
111:
----А что про сахар ? Кто врет ?
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:41
Блин, действительно, всегда думал что сахар казахский..
А оказывается Таразский..
Есть такой город под Челябинском.
Да еще и название чисто российское Ак кант, что означает Российский сахар..
А вон по фото и мука российская УНЫ..
Наверно из Уфы..
[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 00:43]
А оказывается Таразский..
Есть такой город под Челябинском.
Да еще и название чисто российское Ак кант, что означает Российский сахар..
А вон по фото и мука российская УНЫ..
Наверно из Уфы..
[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 00:43]
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:43
Цитата:
Так кто врёт?
111:
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь..
Ох уж эта самая очередная маленькая ложь..
Так кто врёт?
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 12.03.23 - 00:45
Цитата:
Я вру!
Фото вранья показал..
Действительно, это российский сахар..
Извини меня..
Добринцофф:
Так кто врёт?
Так кто врёт?
Я вру!
Фото вранья показал..
Действительно, это российский сахар..
Извини меня..
-
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