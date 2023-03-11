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≡ На каких улицах в Костанае будут ремонтировать дороги и менять освещение?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46349
На каких улицах в Костанае будут ремонтировать дороги и менять освещение?
Отправлено: 11.03.23 - 21:08
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Планы по ремонту дорог и уличному освещению акимы области и Костаная обсуждали 9 марта. Весь путь наш автобус проехал без остановок, изредка сбрасывая скорость на разворотах. Поездка заняла не более часа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24000
Re: На каких улицах в Костанае будут ремонтировать дороги и...
Отправлено: 11.03.23 - 21:08
#1
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На Каспии боле менее фонарики 250 тысяч один.
Черз госзакупки примерно 500 тысяч.
Один.
Они да, экономят, но сколько служат, не придется их каждый месяц менять?
Тогда какая экономия?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1320
Re: На каких улицах в Костанае будут ремонтировать дороги и...
Отправлено: 11.03.23 - 22:22
#2
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Ремонтировать то будут, но плохо. Это уже как аксиома. К этому уже все уже привыкли. К примеру, сегодня ехал по Мауленова и Майлина которые чуть ли не каждый год катают, но они все волнисто-бугристые!?! И такое можно сказать про ЛЮБУЮ улицу города. Лермонтова это ваще капец, сделали сразу плохо и восстанавливать никто не планирует. Сейчас планируют снова Абая перекатывать весь асфальт, вангую максимум год-полтора продержится ровная поверхность, при этом перекроют дорогу на пол-лета. Баймагамбетова даже не планируют, а ей уже давно капец.
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