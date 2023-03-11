Re: На каких улицах в Костанае будут ремонтировать дороги и...

Отправлено: - 22:22

Ремонтировать то будут, но плохо. Это уже как аксиома. К этому уже все уже привыкли. К примеру, сегодня ехал по Мауленова и Майлина которые чуть ли не каждый год катают, но они все волнисто-бугристые!?! И такое можно сказать про ЛЮБУЮ улицу города. Лермонтова это ваще капец, сделали сразу плохо и восстанавливать никто не планирует. Сейчас планируют снова Абая перекатывать весь асфальт, вангую максимум год-полтора продержится ровная поверхность, при этом перекроют дорогу на пол-лета. Баймагамбетова даже не планируют, а ей уже давно капец.