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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 304 из 304«1...302303304
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1700
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:01
#4546
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Цитата:
111:
Ну и исходя из вашего и моего позитива,

Прекрати врать, от тебя один негатив идёт
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:04
#4547
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Цитата:
Эл-починно:
Прекрати врать, от тебя один негатив идёт

Где же?
Я ругаюсь, оскорбляю, жалуюсь на вашу кучку,которая редакцию задолбала жалобами и какими то сумбурными правилами, просто против лично меня?

[Исправлено: 111, 11.03.2023 - 19:05]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1700
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:13
#4548
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Цитата:
111:
Я ругаюсь, оскорбляю, жалуюсь на вашу кучку,которая редакцию задолбала жалобами и какими то сумбурными правилами, просто против лично меня?

Может просто пора задуматься, почему так? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:18
#4549
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Цитата:
Эл-починно:
Может просто пора задуматься, почему так?

Хм..
Почему так, с 2006го года?
Наверно потому что я Личность.
Вы же зависите от мнения друг друга, куда скажет один, все как один подхватываете.
Я руководствуюсь тем, что если в толпе мнение одно, у таких людей нет мнения, своего Я.
В отличии от вас, я всегда имел и буду иметь только свое мнение, ну или конечно же, если кто то прав, поддержу его.
Но вот не так тупо.
Как вы создали тогда раннее тему, антифлуд, начали сплетничать про меня, как устроили голосовалку против меня, как сделали Эклектику сейчас в это время, в которой осуждали только меня, и как вы делали еще много тем, пытаясь выжить меня, как выживали других неугодных..
Но я то оказался крепким орешком, вот и беситесь..
Берете абсолютно любые поводы с 2007 года..
Хорошо сейчас Война.
Сейчас тоже повод.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:21
#4550
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А как я вам устроил, когда 43й, пожертвовал бедным 100 тысяч, из за меня.
Да, полгода меня не было, но зато благотворительность идет и сейчас.
И благодаря 43му, за что я его уважаю.
Жаль сейчас нет таких игр, благодаря именно вам, из запретили по правилам..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:23
#4551
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Кстати вот, с чего начиналось.
Заметим, Войны никакой не было, Война, Зеленский у вас это просто предлог.
Вы как были такими, так и остались..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:31
#4552
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Ну и золотые слова..

Да уж, сходила на выходные...

Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.

Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном, чтобы тематические ветки не загаживать. Кто туда заставляет вслед за Мариком лезть?

Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет.

Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.

Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий. Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.

Тему закрываю. Прошу не повторять.


Никогда не знал, что они будут вот так мне близки..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1700
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:45
#4553
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Переобувание и опознавания двуличия? 111=112 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:46
#4554
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Цитата:
Эл-починно:
Переобувание и опознавания двуличия?

Ну ты то тоже тогда был точно не Элем.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1700
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.03.23 - 19:50
#4555
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Цитата:
111:

у меня никогда не было двух параллельных акаунтов. 8-)
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