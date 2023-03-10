Отправлено: - 14:39

Филипп Филиппович:

А ведь при СССР Костанай кормил всю Москву и Московскую область. Да, что там! Весь союз. А ныне во как!

Филипп Филиппович:

Вот на этих?

Цитата:раньше и ссср был второй сверхдержавой а сейчас никтои россия правопреемница сверхдержавы типа не может какуюто маленькую Украину победитьдеградация да Цитата:да наши затоболовские фабричные пельмени вылитые по вкусу как из ресторана уральские пельменилибо у нас по дешёвке продают ресторанное блюдо либо в российском ресторане продают магазинную дешёвку