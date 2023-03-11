Отправлено: - 09:58

По словам академика Кималя Акишева, в 1999 году известный венгерский лингвист Янош Гарматта сумел расшифровать эту надпись, сделанную на языке кушанов. На чаше написано: «Чаша содержит виноградное вино для святого бессмертия для молитв».

Цитата:Лучше бы слова академика, высечь. Вскрижали.А то опять потеряются