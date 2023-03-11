Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46347
Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
Отправлено: 11.03.23 - 09:03
Увидеть вблизи сокровища трёх «золотых» человек можно, не выезжая из Костаная. Национальный музей РК предоставил нам такую возможность с 10 марта по 10 апреля. В экспозиции предметы из трех курганов, в которых найдены самые богатые погребения древних саков и сарматов.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9056
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 09:03
Цитата:
Ну "золотой человек" - это же не тот, которого обнаружили, а современная копия, считай подделка под экспонат. Когда был в музее первого президента в Астане экскурсовод сказала, что сделали несколько копий,они и ездят в регионы. Настоящий хранится под семью замками.
Цитата:
наверное те доморощенные феминистки, шо сис...ми трясли намедни?
Цитата:
со свастикой на украшениях
позволивших тем ювелирам встать на такую высокую ступень мастерства ещё до нашей эры.
Ну "золотой человек" - это же не тот, которого обнаружили, а современная копия, считай подделка под экспонат. Когда был в музее первого президента в Астане экскурсовод сказала, что сделали несколько копий,они и ездят в регионы. Настоящий хранится под семью замками.
Цитата:
Продолжаются дискуссии - был этот представитель сакского племени мужчиной или женщиной.
наверное те доморощенные феминистки, шо сис...ми трясли намедни?
Цитата:
Таксайская принцесса, по-видимому, была жрицей
со свастикой на украшениях
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 09:55
Цитата:
Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!
погиб от удара клинком в спину - вероятно, во время битвы.
Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 09:58
Цитата:
Лучше бы слова академика, высечь. Вскрижали.
А то опять потеряются
По словам академика Кималя Акишева, в 1999 году известный венгерский лингвист Янош Гарматта сумел расшифровать эту надпись, сделанную на языке кушанов. На чаше написано: «Чаша содержит виноградное вино для святого бессмертия для молитв».
Лучше бы слова академика, высечь. Вскрижали.
А то опять потеряются
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:02
Цитата:
Разумеется, это реплика. Но выполненная с особой точностью и с максимальным приближением в древним технологиям. Труд просто титанический. Моё почтение мастерам.
yudjin:
Ну "золотой человек" - это же не тот, которого обнаружили, а современная копия, считай подделка под экспонат.
Ну "золотой человек" - это же не тот, которого обнаружили, а современная копия, считай подделка под экспонат.
Разумеется, это реплика. Но выполненная с особой точностью и с максимальным приближением в древним технологиям. Труд просто титанический. Моё почтение мастерам.
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:03
Цитата:
Так то да!
Но не есть ли это признак сексизма. Да и феминистки будут недовольны.
В свете этого, может лучше считать символом третьего пола!
Да и привычнее думать, что символом Казахстана является всё-таки мужчина, защитник.
Так то да!
Но не есть ли это признак сексизма. Да и феминистки будут недовольны.
В свете этого, может лучше считать символом третьего пола!
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:04
Цитата:
Свастика - это образ Солнца. Солярные символы широко использовались в древнем мире на всех континентах и почти у всех народов. Они же понимали, что именно Солнце даёт жизнь всему на Земле.
yudjin:
со свастикой на украшениях
со свастикой на украшениях
Свастика - это образ Солнца. Солярные символы широко использовались в древнем мире на всех континентах и почти у всех народов. Они же понимали, что именно Солнце даёт жизнь всему на Земле.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13513
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:40
Цитата:
мне кажется это хороший повод побежать к Соловьёву и нажаловаться что в Казахстане с древних времен жили фашисты
свастика жеж!!! запрещено!! аларм! Цитата:
раньше вообще люди умирали разным способом
одного вот копьем проткнули в 18 лет в спину
другой на могиле коня плакал плакал да не заметил как его змея куснула от чего и скочевражился
а потомки его прославляют потом
ах великий князь олег!
yudjin:
мне кажется это хороший повод побежать к Соловьёву и нажаловаться что в Казахстане с древних времен жили фашисты
свастика жеж!!! запрещено!! аларм! Цитата:
Филипп Филиппович:
Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!
Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!
раньше вообще люди умирали разным способом
одного вот копьем проткнули в 18 лет в спину
другой на могиле коня плакал плакал да не заметил как его змея куснула от чего и скочевражился
а потомки его прославляют потом
ах великий князь олег!
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:40
Цитата:
Когда идёт большая свара, могут напасть сразу несколько врагов, от всех не отобьёшься в таком случае. Чисто теоретически, пока он рубился с одним, второй вонзил меч в спину. Это же битва, а не дуэль.
Филипп Филиппович:
Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!
Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!
Когда идёт большая свара, могут напасть сразу несколько врагов, от всех не отобьёшься в таком случае. Чисто теоретически, пока он рубился с одним, второй вонзил меч в спину. Это же битва, а не дуэль.
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:45
Цитата:
Это не признак сексизма. Это признак разумного подхода. Если мнение феминисток противоречит выводам науки, плевать на феминисток!
А биологических пола у млекопитающих, включая человека, только два. Мы же не щелелистник (он же шизофиллум), у которого 28 328 полов.)))
Филипп Филиппович:
не есть ли это признак сексизма. Да и феминистки будут недовольны. В свете этого, может лучше считать символом третьего пола!
не есть ли это признак сексизма. Да и феминистки будут недовольны. В свете этого, может лучше считать символом третьего пола!
Это не признак сексизма. Это признак разумного подхода. Если мнение феминисток противоречит выводам науки, плевать на феминисток!
А биологических пола у млекопитающих, включая человека, только два. Мы же не щелелистник (он же шизофиллум), у которого 28 328 полов.)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 771
Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
Отправлено: 11.03.23 - 10:47
Люди, окститесь!
Даже глядя на музейный экспонат, не имеющий к современности абсолютно никакого отношения, умудряетесь склоку устроить...
Даже глядя на музейный экспонат, не имеющий к современности абсолютно никакого отношения, умудряетесь склоку устроить...
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 11:56
Цитата:
А ещё!
А ещё, два родича обиделись, что убили ихнего третьего.
И решили жёстко отомстить. И они это сделали.
Они же откочевали подальше и объявили себя новой нацией.
abaika95:
одного вот копьем проткнули в 18 лет в спину другой на могиле коня плакал плакал да не заметил как его змея куснула от чего и скочевражился а потомки его прославляют потом ах великий князь олег!
одного вот копьем проткнули в 18 лет в спину другой на могиле коня плакал плакал да не заметил как его змея куснула от чего и скочевражился а потомки его прославляют потом ах великий князь олег!
А ещё!
А ещё, два родича обиделись, что убили ихнего третьего.
И решили жёстко отомстить. И они это сделали.
Они же откочевали подальше и объявили себя новой нацией.
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 11:59
Цитата:
Извините.
Вы правы.
Конечно, всё бывает.
И рак свистит, и бык летает.
Елена Пикельная:
Чисто теоретически, пока он рубился с одним, второй вонзил меч в спину. Это же битва, а не дуэль.
Чисто теоретически, пока он рубился с одним, второй вонзил меч в спину. Это же битва, а не дуэль.
Извините.
Вы правы.
Конечно, всё бывает.
И рак свистит, и бык летает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13513
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 14:31
Цитата:
а еще а еще
приплыли викинги к отсталому племени, захватили его и сказали вы теперь будете называться в честь нашего ЧВК
история интересная штука))
Филипп Филиппович:
А ещё! А ещё, два родича обиделись, что убили ихнего третьего. И решили жёстко отомстить. И они это сделали. Они же откочевали подальше и объявили себя новой нацией.
А ещё! А ещё, два родича обиделись, что убили ихнего третьего. И решили жёстко отомстить. И они это сделали. Они же откочевали подальше и объявили себя новой нацией.
а еще а еще
приплыли викинги к отсталому племени, захватили его и сказали вы теперь будете называться в честь нашего ЧВК
история интересная штука))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать