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≡ Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46347
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 11.03.23 - 14:26
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Как получается, что одни живут вместе, что называется, долго и счастливо, а другие в какой-то момент решают, что их дальнейшие пути расходятся? Какие ошибки в браке нередко совершают обе половинки?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23970
Re: Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи...
Отправлено: 11.03.23 - 14:26
#1
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Надо как в России, сделать выплаты за мужика, и количество браков сразу увеличиться .
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