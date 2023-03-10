Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать