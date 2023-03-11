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Чтобы скрыть провалы, наша власть придумала очень хитрую вещь. Произведенную продукцию начали считать не по количеству, а по стоимости. Помню, в Советском Союзе считали, сколько миллионов добыто угля, сварено стали и так далее. У нас же говорят, на какую сумму произведено той или иной продукции, и отсюда делают вывод о росте ВВП.