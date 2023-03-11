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≡ Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46346
Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
Отправлено: 11.03.23 - 09:03
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Увидеть вблизи сокровища трёх «золотых» человек можно, не выезжая из Костаная. Национальный музей РК предоставил нам такую возможность с 10 марта по 10 апреля. В экспозиции предметы из трех курганов, в которых найдены самые богатые погребения древних саков и сарматов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9056
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 09:03
#1
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Цитата:
позволивших тем ювелирам встать на такую высокую ступень мастерства ещё до нашей эры.

Ну "золотой человек" - это же не тот, которого обнаружили, а современная копия, считай подделка под экспонат. Когда был в музее первого президента в Астане экскурсовод сказала, что сделали несколько копий,они и ездят в регионы. Настоящий хранится под семью замками.

Цитата:
Продолжаются дискуссии - был этот представитель сакского племени мужчиной или женщиной.

наверное те доморощенные феминистки, шо сис...ми трясли намедни?

Цитата:
Таксайская принцесса, по-видимому, была жрицей

со свастикой на украшениях
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 09:55
#2
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Цитата:
погиб от удара клинком в спину - вероятно, во время битвы.

Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!
:lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 09:58
#3
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Цитата:
По словам академика Кималя Акишева, в 1999 году известный венгерский лингвист Янош Гарматта сумел расшифровать эту надпись, сделанную на языке кушанов. На чаше написано: «Чаша содержит виноградное вино для святого бессмертия для молитв».

Лучше бы слова академика, высечь. Вскрижали.
А то опять потеряются
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
567
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:02
#4
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Цитата:
yudjin:
Ну "золотой человек" - это же не тот, которого обнаружили, а современная копия, считай подделка под экспонат.

Разумеется, это реплика. Но выполненная с особой точностью и с максимальным приближением в древним технологиям. Труд просто титанический. Моё почтение мастерам.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:03
#5
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Цитата:
Да и привычнее думать, что символом Казахстана является всё-таки мужчина, защитник.

Так то да!
Но не есть ли это признак сексизма. Да и феминистки будут недовольны.
В свете этого, может лучше считать символом третьего пола!
:-o
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
567
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:04
#6
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Цитата:
yudjin:
со свастикой на украшениях

Свастика - это образ Солнца. Солярные символы широко использовались в древнем мире на всех континентах и почти у всех народов. Они же понимали, что именно Солнце даёт жизнь всему на Земле.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13511
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:40
#7
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Цитата:
yudjin:

мне кажется это хороший повод побежать к Соловьёву и нажаловаться что в Казахстане с древних времен жили фашисты
свастика жеж!!! запрещено!! аларм! Цитата:
Филипп Филиппович:
Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!

раньше вообще люди умирали разным способом
одного вот копьем проткнули в 18 лет в спину
другой на могиле коня плакал плакал да не заметил как его змея куснула от чего и скочевражился
а потомки его прославляют потом
ах великий князь олег!
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
567
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:40
#8
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Вероятно в древности был обычай бицца спиной вперёд!

Когда идёт большая свара, могут напасть сразу несколько врагов, от всех не отобьёшься в таком случае. Чисто теоретически, пока он рубился с одним, второй вонзил меч в спину. Это же битва, а не дуэль.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
567
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 10:45
#9
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Цитата:
Филипп Филиппович:
не есть ли это признак сексизма. Да и феминистки будут недовольны. В свете этого, может лучше считать символом третьего пола!

Это не признак сексизма. Это признак разумного подхода. Если мнение феминисток противоречит выводам науки, плевать на феминисток!
А биологических пола у млекопитающих, включая человека, только два. Мы же не щелелистник (он же шизофиллум), у которого 28 328 полов.)))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
771
Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
Отправлено: 11.03.23 - 10:47
#10
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Люди, окститесь!
Даже глядя на музейный экспонат, не имеющий к современности абсолютно никакого отношения, умудряетесь склоку устроить...
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 11:56
#11
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Цитата:
abaika95:
одного вот копьем проткнули в 18 лет в спину другой на могиле коня плакал плакал да не заметил как его змея куснула от чего и скочевражился а потомки его прославляют потом ах великий князь олег!

А ещё!
А ещё, два родича обиделись, что убили ихнего третьего.
И решили жёстко отомстить. И они это сделали.
Они же откочевали подальше и объявили себя новой нацией.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 11:59
#12
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Цитата:
Елена Пикельная:
Чисто теоретически, пока он рубился с одним, второй вонзил меч в спину. Это же битва, а не дуэль.

Извините.
Вы правы.
Конечно, всё бывает.
И рак свистит, и бык летает.
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