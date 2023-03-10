Отправлено: - 10:59

Добринцофф:

То есть ты согласен,что Казахстану с Россией в плане производства конкурировать бесполезно?

Добринцофф:

Всё бы ничего,только вот как тогда маленькая Белоруссия подкармливает огромную Россию сырами,мясом и молочкой?

Добринцофф:

Почему фермеры Казахстана имея рядом огромный рынок сбыта,не могут как Беллоруссы,а могут только жаловаться,что у соседей всё дешевле,давайте закроемся от конкурентов пошлинами?

Добринцофф:

Почему маленькая Польша кормит Европу недорогими продуктами,а польские яблоки есть в каждом магазине Казахстана и России?

Добринцофф:

Ну народ же покупает в супермаркетах эту пластмассу с удовольствием

Добринцофф:

Зачем?Никто же не будет спорить,что казах лучше всех приготовит бешбармак,узбек плов,белорус драники,а россиянин пельмени и блины.

Цитата:также как и россии с китаем и сшарынок из за народа тупо больше а значит дешевлеЦитата:все бы ничего и как говорится сестры вачовски не очень симпатичные женщины но есть нюанс (точнее два)а ты хочешь сказать не знаешь что беларусь 20 лет уж как содержится на бюджете россии?хочешь сказать не знаешь откуда в беларуси резко появились все эти креветочные фермы после наложения санкций на россию?хочешь сказать не помнишь как в нулевые в россию не пускали белорусскую молочку и сыры и сан врач что то там трындел о несоответствии гостам но после того как молочные фермы скупили российские акционеры молочка сразу пошла по всему снг?беларусь это просто большая российская свиноферма сейчасвсе что там производиться это вклад российского капитала для удержания лукашенко у власти чтобы страна не бузилапоэтому так беспрепятственно все сыры и колбасы до нас доходят как только что то создаст конкуренцию российским товарам лавочку тут же прикроют для всего транзитавпрочем по ценовому сегменту белорусское все дороже чем российское поэтому на внутреннем рынке в России это им не конкурентнаселение тупо не купит такие колбасы дорогиетак что и пускаюта то что беларусь кормит россию ты загнул что-тоЦитата:потому что на этом рынке сбыта дешевая конкуренция на зернонаше пиво вполне уходит в россию где его с руками и ногами вырывают в магазинах дерясь на кассах за наше руднеснкое (сам видел)наши колбасы типа разумовча уходят на экспорт просто там население выбирает свою дешевку которую жрать не возможнопоэтому наши товары и белорусские там в разряде дорогих Цитата:какими продуктами кроме яблок кормит польша европу?))большинство советских заводов развалилив ЕС сложилась ситуация когда все члены союза доложены производить только тот продукт который выгоден центруа все остальное задавилипольша огромная яблочная ферма европыГреция оливковаявенгры тоже что то там производятприбалитика это просто шпротная фермана немцах самое выгодное машиностроениена французах легкая промышленностьв итоге сложилась дисбаланс когда немцы и французы это колониальные державы а все остальные это почти что колониии выход из ЕС маленьким странам сейчас мало для кого возможен потому-что сразу наступит кризис, промышленности то уже нетили ты не понимаешь почему Британия взбрыкнулась и убежала из ЕС видя перспективу когда всю свою промышленность надо задавить в угоду немцам и производить только хаггис?))Цитата:не видел чтобы народ покупал эту пластмассу с удовольствиемвыхода у людей нетбедные сегменты покупают российское овноу кого денег по больше купят разумович или белорусов Цитата:едал российские пельмени в распиаренных уральских пельменяховно полноетак что остаются только блины у россияни да ты мыслишь как типичный капиталиствот россияне только пусть блины делают потому-то другого ничего не могутна японцев и китайцев после войны тоже смотрели как на колхозников, ой они только рис могут производить что с них взять?а потом бац япония 40 лет подряд вторая экономика мираа потом бац китай опережает японию и сейчас догоняет сшаа россия что-то не может хотя стартовые позиции были схожи