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≡ «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46346
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 10.03.23 - 17:42
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Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них — дефицит средств.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3992
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 08:20
#15
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Цитата:
abaika95:
че россия смартфон или ноут все изобрести не может? великая же техническая держава в космос летает?


Китайцы из отсталой страны, за каких то 40-50 сделали рывок, отмечал "грамотеям" в 2018 году:

Кайрат стайер: В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит...

Подробнее здесь:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4021
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 09:17
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Почему фермеры Казахстана имея рядом огромный рынок сбыта,не могут как Беллоруссы,

Цитата:
Kairat stayer:
Китай развивается по всем направлениям


Всё верно: "...рыба гниёт с головы...". Когда говорят: -"..государство - неэффективный менеджер.." - думаю, это говорят те люди которые ещё не нахапались или которые не хотят вмешательства государства в свои дела.
Конечно, есть много где государство не может и не должно вмешиваться по мелочам, в дела, например, сфера услуг и торговли, но должна быть цельная политика: - вот он конечный результат и для этого надо сделать то то , и для этого у нас есть вот это и не должна меняться эта политика из-за прихода какого то чиновника, например, свежий пример- кронирования деревьев: - вчера было так и все смотрели в рот тому говорящему, теперь надо так и все смотрят уже в рот говорящему сейчас. Это мелочный пример - но, это ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ пример. Так у нас устроена государственная власть и такие у них планы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12036
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 09:49
#17
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Ну в городе на крузаках в основном фермеры гоняют, у добринцова нету, хотя магазин большой. К тому же ещё недавно государство само запрещало вывоз муки в Россию, мельники тогда всё плакали че вы делаете муки у нас валом. Я видел много фермеров в Польше с большими гектарами яблонь, кукурузы, пшенинице и о чудо нету крузаков. :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9306
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 10:02
#18
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Цитата:
Vit:
Ну в городе на крузаках в основном фермеры гоняют

Они наверное не только по городу на них гоняют,а ещё и в районы по хозяйствам своим ездят,а учитывая какие у нас дороги,особенно зимой,то хорошая машина 4х4 просто необходимость.
Цитата:
Vit:
у добринцова нету, хотя магазин большой.

Мне он и не нужен,я в крузак тонну картошки никак не загружу.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 10:14
#19
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Цитата:
abaika95:
про экономический расчет при котором при большем количестве производства на большое количество населения идет влияние на удешевление товара ты конечно же не слышал

Не!
Не слышал.
Чье влияние на удешевление? Это расчёты так влияют?
:lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 10:17
#20
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Цитата:
abaika95:
та же байда у нас и с мясом пока рядом с нами такой демогарфический гигант как россия со 140 миллионным

Тогда пора уже переехать к демоГАРфическим карликам. Зимбабве. Свазиленд. Гондурас.
А так-то да!
Как жить то?
:lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 10:19
#21
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Цитата:
abaika95:
она поэтому и кормит себя потому-что всем соседям вредит своим демографическим большинством а китай вредит россии своим дешевым товаром который производят миллиардами для миллиона китайцев

А ведь при СССР Костанай кормил всю Москву и Московскую область. Да, что там!
Весь союз.
А ныне во как!
Как тем плохим танцорам, всегда что-то мешает.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 10:23
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
Майкла Наки ниже по ссылке, экономист В.Милов, отмечает, что дефицит бюджета в РФ вырос до 88% от

Заглядывать к соседу во двор, цытируя самого себя, конечно проще.
Цитата:
Kairat stayer:
Китайцы из отсталой страны, за каких то 40-50 сделали рывок, отмечал "грамотеям" в 2018 году:

Чем самим, хотя бы туалеты для туристов построить.
А местные, за 30-40 лет научились и без них обходицца.
:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13511
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 10:59
#23
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Цитата:
Добринцофф:
То есть ты согласен,что Казахстану с Россией в плане производства конкурировать бесполезно?

также как и россии с китаем и сша
рынок из за народа тупо больше а значит дешевле
Цитата:
Добринцофф:
Всё бы ничего,только вот как тогда маленькая Белоруссия подкармливает огромную Россию сырами,мясом и молочкой?

все бы ничего и как говорится сестры вачовски не очень симпатичные женщины но есть нюанс (точнее два)
а ты хочешь сказать не знаешь что беларусь 20 лет уж как содержится на бюджете россии?
хочешь сказать не знаешь откуда в беларуси резко появились все эти креветочные фермы после наложения санкций на россию?
хочешь сказать не помнишь как в нулевые в россию не пускали белорусскую молочку и сыры и сан врач что то там трындел о несоответствии гостам но после того как молочные фермы скупили российские акционеры молочка сразу пошла по всему снг?
беларусь это просто большая российская свиноферма сейчас
все что там производиться это вклад российского капитала для удержания лукашенко у власти чтобы страна не бузила
поэтому так беспрепятственно все сыры и колбасы до нас доходят как только что то создаст конкуренцию российским товарам лавочку тут же прикроют для всего транзита
впрочем по ценовому сегменту белорусское все дороже чем российское поэтому на внутреннем рынке в России это им не конкурент
население тупо не купит такие колбасы дорогие
так что и пускают
а то что беларусь кормит россию ты загнул что-то

Цитата:
Добринцофф:
Почему фермеры Казахстана имея рядом огромный рынок сбыта,не могут как Беллоруссы,а могут только жаловаться,что у соседей всё дешевле,давайте закроемся от конкурентов пошлинами?

потому что на этом рынке сбыта дешевая конкуренция на зерно
наше пиво вполне уходит в россию где его с руками и ногами вырывают в магазинах дерясь на кассах за наше руднеснкое (сам видел)
наши колбасы типа разумовча уходят на экспорт просто там население выбирает свою дешевку которую жрать не возможно
поэтому наши товары и белорусские там в разряде дорогих Цитата:
Добринцофф:
Почему маленькая Польша кормит Европу недорогими продуктами,а польские яблоки есть в каждом магазине Казахстана и России?

какими продуктами кроме яблок кормит польша европу?))
большинство советских заводов развалили
в ЕС сложилась ситуация когда все члены союза доложены производить только тот продукт который выгоден центру
а все остальное задавили
польша огромная яблочная ферма европы
Греция оливковая
венгры тоже что то там производят
прибалитика это просто шпротная ферма
на немцах самое выгодное машиностроение
на французах легкая промышленность
в итоге сложилась дисбаланс когда немцы и французы это колониальные державы а все остальные это почти что колонии
и выход из ЕС маленьким странам сейчас мало для кого возможен потому-что сразу наступит кризис, промышленности то уже нет
или ты не понимаешь почему Британия взбрыкнулась и убежала из ЕС видя перспективу когда всю свою промышленность надо задавить в угоду немцам и производить только хаггис?))

Цитата:
Добринцофф:
Ну народ же покупает в супермаркетах эту пластмассу с удовольствием

не видел чтобы народ покупал эту пластмассу с удовольствием
выхода у людей нет
бедные сегменты покупают российское овно
у кого денег по больше купят разумович или белорусов Цитата:
Добринцофф:
Зачем?Никто же не будет спорить,что казах лучше всех приготовит бешбармак,узбек плов,белорус драники,а россиянин пельмени и блины.

едал российские пельмени в распиаренных уральских пельменях
овно полное
так что остаются только блины у россиян
и да ты мыслишь как типичный капиталист
вот россияне только пусть блины делают потому-то другого ничего не могут
на японцев и китайцев после войны тоже смотрели как на колхозников, ой они только рис могут производить что с них взять?
а потом бац япония 40 лет подряд вторая экономика мира
а потом бац китай опережает японию и сейчас догоняет сша
а россия что-то не может хотя стартовые позиции были схожи
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9306
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 11:03
#24
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Цитата:
abaika95:
едал российские пельмени в распиаренных уральских пельменях овно полное

Ты бы ещё бешбармак в Кустанае в столовке отведал,а потом плевался,что это .овно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13511
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 11:08
#25
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Цитата:
Добринцофф:
Ты бы ещё бешбармак в Кустанае в столовке отведал,а потом плевался,что это .овно.

уральские пельмени вроде как бренд россии по изготовлению тех самых настоящих пельменей
на вкус как наши покупные
может просто мы тут зажрались на хороших продуктах поэтому их хорошее нам кажется овном
не зря же россияне из челябинской области по лету наши рынки от Житикары до костаная оккупируют закупаясь дешевой и вкусной кондитеркой,чаем,водкой, пивом,молочкой и колбасами
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15567
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 11:11
#26
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Цитата:
наше пиво вполне уходит в россию где его с руками и ногами вырывают в магазинах дерясь на кассах за наше руднеснкое (сам видел)
наши колбасы типа разумовча уходят на экспорт просто там население выбирает свою дешевку которую жрать не возможно

Источник:

Бедные мы несчастные! Мне себя уже жалко стало. Только вот живя в Казахстане я не мог себе позволить то что могу себе позволить купить в России.

[Исправлено: Victor Yang, 11.03.2023 - 11:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13511
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 11:19
#27
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Цитата:
Victor Yang:
Бедные мы несчастные! Мне себя уже жалко стало. Только вот живя в Казахстане я не мог себе позволить то что могу себе позволить купить в России.

ну дык не мудрено
у вас все дешевле и хуже по качеству
а что ты не мог себе тут позволить?
колбасу бумажную? или молоко химозное?
квартиру не мог купить или машину?
то что россия заточена на бедные слои населения строя квартиры-студии (конуры 24 кв.) в которых живет огромное число народа сейчас это не признак богатства народа а наоборот
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
509
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 11:30
#28
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Цитата:
abaika95:
потому что на этом рынке сбыта дешевая конкуренция на зерно

Цитата:
abaika95:
может просто мы тут зажрались на хороших продуктах

Вот на этих?

:lol:
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