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≡ Николай ВОРОНИН: Проклятие человечества
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46346
Николай ВОРОНИН: Проклятие человечества
Отправлено: 11.03.23 - 10:55
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Чтобы скрыть провалы, наша власть придумала очень хитрую вещь. Произведенную продукцию начали считать не по количеству, а по стоимости. Помню, в Советском Союзе считали, сколько миллионов добыто угля, сварено стали и так далее. У нас же говорят, на какую сумму произведено той или иной продукции, и отсюда делают вывод о росте ВВП.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
771
Re: Николай ВОРОНИН: Проклятие человечества
Отправлено: 11.03.23 - 10:55
#1
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И?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13511
Re: Николай ВОРОНИН: Проклятие человечества
Отправлено: 11.03.23 - 11:16
#2
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Цитата:
Skeptic:
И?

присоединюсь к вопросу И вот что этой заметкой хочет сказать автор?
каждая субботняя колонка Воронина как просто брюзжание деда на рандомно выбранную тему
какую ценность несут эти материалы?
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
43
Re: Николай ВОРОНИН: Проклятие человечества
Отправлено: 11.03.23 - 12:32
#3
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И такое постоянное брюзжание смахивает уже на патологию. «Все плохо»,- путь в никуда. Впрочем, каждый выбирает сам себе путь, но зачем же голословно?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5936
Re: Николай ВОРОНИН: Проклятие человечества
Отправлено: 11.03.23 - 12:50
#4
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[u]На месте гостиницы «Рабат» в Костанае появится девятиэтажка

Маулет Несембаев, который был владельцем строения больше 20 лет, сейчас занимается его ликвидацией. На фасаде висит объявление «Здание на разбор».
Вам не кажется, Сия ситуация очень странная, неужели для постройки этой девятиэтажки надо на бюджетные деньги купить участок именно этой земли.
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