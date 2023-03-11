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≡ Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46344
Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском областном историко-краеведческом музее
Отправлено: 11.03.23 - 09:03
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Увидеть вблизи сокровища трёх «золотых» человек можно, не выезжая из Костаная. Национальный музей РК предоставил нам такую возможность с 10 марта по 10 апреля. В экспозиции предметы из трех курганов, в которых найдены самые богатые погребения древних саков и сарматов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9056
Re: Выставка «Правители великой степи» открылась в Костанайском...
Отправлено: 11.03.23 - 09:03
#1
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Цитата:
позволивших тем ювелирам встать на такую высокую ступень мастерства ещё до нашей эры.

Ну "золотой человек" - это же не тот, которого обнаружили, а современная копия, считай подделка под экспонат. Когда был в музее первого президента в Астане экскурсовод сказала, что сделали несколько копий,они и ездят в регионы. Настоящий хранится под семью замками.

Цитата:
Продолжаются дискуссии - был этот представитель сакского племени мужчиной или женщиной.

наверное те доморощенные феминистки, шо сис...ми трясли намедни?

Цитата:
Таксайская принцесса, по-видимому, была жрицей

со свастикой на украшениях
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