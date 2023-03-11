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позволивших тем ювелирам встать на такую высокую ступень мастерства ещё до нашей эры.

Продолжаются дискуссии - был этот представитель сакского племени мужчиной или женщиной.

Таксайская принцесса, по-видимому, была жрицей

Цитата:Ну "золотой человек" - это же не тот, которого обнаружили, а современная копия, считай подделка под экспонат. Когда был в музее первого президента в Астане экскурсовод сказала, что сделали несколько копий,они и ездят в регионы. Настоящий хранится под семью замками.Цитата:наверное те доморощенные феминистки, шо сис...ми трясли намедни?Цитата:со свастикой на украшениях