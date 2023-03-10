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≡ «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46344
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 10.03.23 - 17:42
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Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них — дефицит средств.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3991
«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 11.03.23 - 08:20
#15
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Цитата:
abaika95:
че россия смартфон или ноут все изобрести не может? великая же техническая держава в космос летает?


Китайцы из отсталой страны, за каких то 40-50 сделали рывок, отмечал "грамотеям" в 2018 году:

Кайрат стайер: В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит...

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4021
Re: «Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» -...
Отправлено: 11.03.23 - 09:17
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Почему фермеры Казахстана имея рядом огромный рынок сбыта,не могут как Беллоруссы,

Цитата:
Kairat stayer:
Китай развивается по всем направлениям


Всё верно: "...рыба гниёт с головы...". Когда говорят: -"..государство - неэффективный менеджер.." - думаю, это говорят те люди которые ещё не нахапались или которые не хотят вмешательства государства в свои дела.
Конечно, есть много где государство не может и не должно вмешиваться по мелочам, в дела, например, сфера услуг и торговли, но должна быть цельная политика: - вот он конечный результат и для этого надо сделать то то , и для этого у нас есть вот это и не должна меняться эта политика из-за прихода какого то чиновника, например, свежий пример- кронирования деревьев: - вчера было так и все смотрели в рот тому говорящему, теперь надо так и все смотрят уже в рот говорящему сейчас. Это мелочный пример - но, это ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ пример. Так у нас устроена государственная власть и такие у них планы.
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