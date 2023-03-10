Без вины виноватый, или Как не угодить под статью о даче ложных показаний
Отправлено: 10.03.23 - 19:04
Сочинение на тему, как я провел этот праздник 8-е марта и включая 9-е марта. Мы живём в частном доме. В 3 часа ночи 8 марта наш гараж пытался вскрыть злоумышленник. Все его действия засняты на видеокамеру. Читать новость
//А вы как видите решение этой проблемы в нашем государстве? В Канзасе, кажется, есть закон о защите частной собственности, где владелец может защищать себя с оружием в руках. А у нас такое возможно?//
Оставьте ваши потуги, успокойтесь и больше НИКОГДА не обращайтесь в это учреждение. Могу подтвердить свои слова на моем примере. Мне били стекла, у меня вымогали, били моих сотрудников, подделывали протокол, якобы я продал пиво подростку, лишили лицензии и наградили штрафом, после всего я сдался, успокоился и теперь сижу дома. Мои обращения в органы, в том числе суд. Судья не смотря на железобетонные доказательства что я невиновен,сказал что у него есть внутренне убеждение. Когда я наконец хотел пойти на прием генералу, начальнику УВД, заместитель начальника говд убедительно попросил этого не делать. Если я вас не убедил, можете хотя бы через полгода дать краткий отчёт по вашим обращениям
Знакомо Также вскрыли гараж, вор был мною пойман и сдан, но... Его допросили и отпустили, а меня таскали 7 раз, как будто я вор и каждый раз по 3-4 часа можно было сидеть ждать чего-то. Ну и в итоге, чувак ходит улыбается, никто и не пытался его привлечь, может дальше ворует. Теперь питбуля держу, непривязанного во дворе, на него надежды больше. Меняется все, страны, президенты, власть, а полиция не меняется.
Нет ,пока никого не поймали. Сегодня звонил человек представился полицией и именем. Уточнял куда ушел воришка. Я ответил,что не могу знать.я предоставил все видеозаписи до момента обрезания им проводов камер. Скорректировал время текущее и время указанное на видеокамере. Он сказал,что изучает ещё какие-то камеры во время преступления.
У нас во дворе на цепи взрослая не маленькая собака и она каждый раз не вылазила из конуры. Это реально чем-то успокоить собаку типа ультразвуковым устройством?может подкормил чем? Питбуль не привязанный ,конечно хорошо. Но от чего он может защитить?от человека с оружием? Мне лично собаку жалко больше,если ее покалечат или убъют...
2 гола назад этот же гараж всё-таки обнесли. Залезли через окно,вынесли весь электроинструмент,все что можно было вынести через узкое окно.после этого я поставил решетки,настроил видеонаблюдение и сигнализацию...и все преступления обычно происходят глубокой ночью в период времени с часу до 4х в непогоду,когда хозяева не высунут нос из дома. Не смущает вора ни включенный свет во дворе,ни наличие камер,ни собака во дворе,ни высокие заборы...у соседей огромный алабай вообще ничего не реагировал..
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