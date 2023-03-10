«Фермер думает, зачем он вообще нужен на этой земле» - Костанайские аграрии о ценах на зерно
Отправлено: 10.03.23 - 17:42
Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них — дефицит средств. Читать новость
россия сбивает цену ну зерно от чего элеваторы логично переходят на более дешевое российское зерновикам некуда сбывать продукт закрой границу для россиян зерновики что сделают? правильно по всем правилам капитализма за неимением конкуренции они взвинтят цены на свое зерно из за чего все поднимиться в цене в магазинах а зерновики будут отстреливаться типа "ну а че вы хотели? рыночек!" та же байда у нас и с мясом пока рядом с нами такой демогарфический гигант как россия со 140 миллионным насеением мы вынуждены просто закрывать на какие либо их товары границу в ущерб себе но в пользу предпренимателей зерновиков иначе действительно а зачем они вообще тогда сеються если их товар никто не берет? тут не сработают методы Айн Ренд когда при октрытом рынке выживает сильнейший-нет ее системы заточена на америкаснкий пример нам же маленькому рынку надо держаться за своих производителей кровь из носу иначе мы просто превартимся в сырьевой придаток откуда уголь и асбест вывозят а ничего внутри не производиться потомуто не выгодно из за россии
abaika95: взвинтят цены на свое зерно из за чего все поднимиться в цене в магазинах
Что то законы рынка не работают в Казахстане - цены на пшеницу упали в разы ( в 2022 году были: - 150 000-180 000 тенге; сейчас: 85 000-90 000 тенге), доллар и рубль тоже снизился, а цена на булку, стандартной формовой буханки, НЕ ПАДАЕТ- почему?? Это что - законы рынка или как обычно, обыкновенная казахская жадность ?? Думаю, - второе. Когда восстанавливали ли при Шукееве дизельный завод, говорили что местная продукция будет в два-три раза дешевле импортной: - что то я не вижу этого - местные комбайны и трактора стоят столько же, сколько и привозная.
И этот мажорик пусть не плачет: - сеяли, сеем и в этом году тоже так же посеем. Мне папка не подарил совхоз; - я по колёсику, по гектару собирал своё хозяйство - и не в таких ситуациях бывали. Кстати, в нашем мирке, он не очень то и котируется- зачем его зовут выступать не знаю, из-за фамилии что ли. А, то что у нас бездари и непрофессионалы сидят в Минсельхозе- это факт. Что есть, то есть. Задача фермера - вырасти и сохранить: задача государства ( Минсельхоза и Минторговли )- выгодно продать. Нет у нас ГОСУДАРСТВЕННИКОВ ( жан ашыйтын адам) в правительстве; есть случайные люди - делающие свой бюрократический бизнес и имеющие маржу от своей деятельности на государственной службе.
Получается не может конкурировать Казахстанский производитель с Российским,что ни возьми всё у них дешевле. Зерно вот дешевле. Сахар Казахстанский сейчас 420,а такой же самый Российский 370-380. Мясо свинина полутушками если брать,то 1190тнг с доставкой в Кустанай. Про яйца,директор жасканата вообще заявил,что нужно вводить минимальные оптовые цены,то есть по простому дешёво что бы ни продавали. Значит когда большинство птицефабрик в Казахстане не работали из за эпидемии ,а те немногие которые остались взвинтили цены на свою продукцию это было нормально,а теперь когда появилась конкуренция и цены падают,то сразу кричат ПАМАГИТЕ,спасите. Вот такие у нас производители. P.S.Кстати где наши доблестные комментаторы которые постоянно пророчат россиянам голодную смерть и дефицит бюджета? Как же так получается ,что Россия умудряется воевать,но при этом не только кормит самих себя,а ещё и всем соседям цены сбивает.
ACROS: Задача фермера - вырасти и сохранить: задача государства ( Минсельхоза и Минторговли )- выгодно продать.
Что слишком просто всё получается,я вырастил у вас пусть голова болит как всё это продать. Может быть прежде чем что то начинать,нужно просчитать, есть ли спрос на эту продукцию и для чего вообще выращивать если некуда потом продавать.
ACROS: а цена на булку, стандартной формовой буханки, НЕ ПАДАЕТ- почему??
потому что при повышении цены на закупочное сырье коммерсы-производители хлеба сразу чувствуют убытки и повышают цену а как сырье дешевеет коммерсы забывают что убытков они уже не несут и надо бы занижать цену но нет жаба душит а наши все антимонопольные комитеты, КРЕМы и все остальные следящие за ценами нефига не работают точнее они работают только с определенным кругом лиц которые придерживаются акиматовских правил а остальные клали на все с прибором, закон на стороне большого коммерса у нас и понятно кто их в сенате лоббирует Цитата:
Добринцофф: Получается не может конкурировать Казахстанский производитель с Российским,что ни возьми всё у них дешевле.
про экономический расчет при котором при большем количестве производства на большое количество населения идет влияние на удешевление товара ты конечно же не слышал бывает
Цитата:
Добринцофф: Как же так получается ,что Россия умудряется воевать,но при этом не только кормит самих себя,а ещё и всем соседям цены сбивает.
она поэтому и кормит себя потому-что всем соседям вредит своим демографическим большинством а китай вредит россии своим дешевым товаром который производят миллиардами для миллиона китайцев че россия смартфон или ноут все изобрести не может? великая же техническая держава в космос летает? а все просто у китая дешевле и лучше по любому будет, вот российские коммесры и не хотят тратится а просто закупают миллионами дешевые сотики и компы в китае а сейчас россия хватилась у нее не полупроводников ни чипов нужных для войны нет потмоучто сколково гигантская потёмкинская деревня 10 лет делала вид что чтото делает а на деле просто у китая все покупали вот тебе краткое описание почему у нас цены на зерно дороже Цитата:
Добринцофф: производитель с Российским,что ни возьми всё у них дешевле
и качество как у китайской пластмассы мясо водой накаченное какое-то кондитерка на пальмовом масле почти сплошняком колбасы-бумага что-то российской взять это прям прям надо умудриться ухитриться сейчас лучше переплатить и белорусское взять
У Майкла Наки ниже по ссылке, экономист В.Милов, отмечает, что дефицит бюджета в РФ вырос до 88% от годового - 2,6 трлн всего за 2 месяца при запланированных 3 трлн на год. С доходами большие проблемы. Такими темпами до конца года придётся разбазарить весь ФНБ, а на что жить дальше – непонятно. Ни по одному из направлений ситуация лучше не становится. Производства падают, банкам тяжело, а всё население в кредитах, и многие без зарплаты. Посмотрим по итогам квартала, полугодия и.т.д.
Добринцофф: у вас пусть голова болит как всё это продать.
Неточно выразился: - задача государства, как сильного игрока на внешнем рынке чем какой то трейдер - найти рынки сбыта и предложить зернотрейдерам - хотите вот в Африку продавайте - там такие цены; хотите в Азию - тут такие цены; а вот на Ближнем Востоке - по этим ценам и так далее, то есть государство, как наиболее заинтересованное лицо, помогает реализовывать с/х продукцию по аналогии с политикой США в области мировой реализации своего сзиженного газа.
ACROS: задача государства, как сильного игрока на внешнем рынке чем какой то трейдер - найти рынки сбыта
помните да что мы в центре пустыни находимся под названием евразия? снизу пустыня узбекистан справа пустыня китай сверху и слева таежная пустыня россия ближайший дешевый путь на продажу в Европу лежит через россию ей не выгодно через себя пропускать наше зерно не выгодно нам и через азеров в турцию (через две страны) гнать зерно также и через иран везде игроки ставят свои препоны
По мнению председателя комитета АПК, директора ТОО "Зуевка" Александра Бородина, для фермеров карбоновое земледелие - это новшество и для его реализации должна быть государственная программа.
Чтобы была понятная и действенная схема, что будет фермер иметь от того, что отдаст какой-то участок своей земли под посадку деревьев. Он добавил, что внедрение этого направления даст еще несколько сопутствующих положительных эффектов: повышение качества воздуха, стабилизации и уменьшения эрозии почв. Конечно, фермеры должны увидеть выгоду в не производстве еды, а углеродных единиц. Также должно быть и законодательное сопровождение этого процесса.
abaika95: про экономический расчет при котором при большем количестве производства на большое количество населения идет влияние на удешевление товара ты конечно же не слышал бывает
То есть ты согласен,что Казахстану с Россией в плане производства конкурировать бесполезно? Всё бы ничего,только вот как тогда маленькая Белоруссия подкармливает огромную Россию сырами,мясом и молочкой? Почему фермеры Казахстана имея рядом огромный рынок сбыта,не могут как Беллоруссы,а могут только жаловаться,что у соседей всё дешевле,давайте закроемся от конкурентов пошлинами? Почему маленькая Польша кормит Европу недорогими продуктами,а польские яблоки есть в каждом магазине Казахстана и России?
abaika95: и качество как у китайской пластмассы мясо водой накаченное какое-то
Ну народ же покупает в супермаркетах эту пластмассу с удовольствием,я то же как то в "Сумеречном" на шашлычёк взял эту гадость,а после того как обыкновенный шашлычный маринад вдруг на моих глазах превратился в непонятный холодец,есть его после этого не рискнул. Цитата:
abaika95: че россия смартфон или ноут все изобрести не может
Зачем?Никто же не будет спорить,что казах лучше всех приготовит бешбармак,узбек плов,белорус драники,а россиянин пельмени и блины. Каждому своё.
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