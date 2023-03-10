Re: Без вины виноватый, или Как не угодить под статью о даче...

Отправлено: - 20:29

Оставьте ваши потуги, успокойтесь и больше НИКОГДА не обращайтесь в это учреждение. Могу подтвердить свои слова на моем примере. Мне били стекла, у меня вымогали, били моих сотрудников, подделывали протокол, якобы я продал пиво подростку, лишили лицензии и наградили штрафом, после всего я сдался, успокоился и теперь сижу дома. Мои обращения в органы, в том числе суд. Судья не смотря на железобетонные доказательства что я невиновен,сказал что у него есть внутренне убеждение. Когда я наконец хотел пойти на прием генералу, начальнику УВД, заместитель начальника говд убедительно попросил этого не делать. Если я вас не убедил, можете хотя бы через полгода дать краткий отчёт по вашим обращениям