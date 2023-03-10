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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 786 из 786«1...784785786
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 16:49
#11776
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Вот что сегодня приобрёл..
Подарки..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 18:51
#11777
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Господи, и это во всех ресторанах Астаны, десятками тонн..



Моя как то нашла в Тик-Токе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 21:59
#11778
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А теперь варим парим в двух уровнях!

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25726
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 22:06
#11779
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Цитата:
111:
А теперь варим парим в двух уровнях!

Это, что варите - парите?... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 22:08
#11780
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Цитата:
drakon:
Это, что варите - парите?...

Внизу две курицы фирмы Коко, наверху картофель
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 22:25
#11781
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Ну вот, два в одном..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 22:26
#11782
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И вот второе..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25726
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 22:30
#11783
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Цитата:
111:
Ну вот, два в одном..

Цитата:
111:
И вот второе..

И это, на троих?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 22:37
#11784
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Цитата:
drakon:
И это, на троих

Не, нас пятеро же
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