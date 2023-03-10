Отправлено: - 22:01

ACROS:

а цена на булку, стандартной формовой буханки, НЕ ПАДАЕТ- почему??

Добринцофф:

Получается не может конкурировать Казахстанский производитель с Российским,что ни возьми всё у них дешевле.

Добринцофф:

Как же так получается ,что Россия умудряется воевать,но при этом не только кормит самих себя,а ещё и всем соседям цены сбивает.

Добринцофф:

производитель с Российским,что ни возьми всё у них дешевле

Цитата:потому что при повышении цены на закупочное сырье коммерсы-производители хлеба сразу чувствуют убытки и повышают цену а как сырье дешевеет коммерсы забывают что убытков они уже не несут и надо бы занижать цену но нетжаба душита наши все антимонопольные комитеты, КРЕМы и все остальные следящие за ценами нефига не работаютточнее они работают только с определенным кругом лиц которые придерживаются акиматовских правил а остальные клали на все с прибором, закон на стороне большого коммерса у нас и понятно кто их в сенате лоббируетЦитата:про экономический расчет при котором при большем количестве производства на большое количество населения идет влияние на удешевление товара ты конечно же не слышалбываетЦитата:она поэтому и кормит себя потому-что всем соседям вредит своим демографическим большинствома китай вредит россии своим дешевым товаром который производят миллиардами для миллиона китайцевче россия смартфон или ноут все изобрести не может? великая же техническая держава в космос летает? а все просто у китая дешевле и лучше по любому будет, вот российские коммесры и не хотят тратится а просто закупают миллионами дешевые сотики и компы в китаеа сейчас россия хватилась у нее не полупроводников ни чипов нужных для войны нетпотмоучто сколково гигантская потёмкинская деревня 10 лет делала вид что чтото делает а на деле просто у китая все покупаливот тебе краткое описание почему у нас цены на зерно дороже Цитата:и качество как у китайской пластмассымясо водой накаченное какое-токондитерка на пальмовом масле почти сплошнякомколбасы-бумагачто-то российской взять это прям прям надо умудриться ухитриться сейчаслучше переплатить и белорусское взять