Отправлено: - 09:53

przek:

Это да. У них за январь-февраль УЖЕ 2.5 трлн рублей дефицита бюджета, при запланированном годовом дефиците в 2,9 трлн

Гога:

Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет...

Цитата:Цитата:Товарооборот может увеличится, никаких чудес не вижу, заводы, фабрики и.т.д. в Европе работают, нужно сырьё. Отмечал ранее, важное то, что Федеральный бюджет РФ на 2023 год верстался из расчёта 70 долларов. Как указал przek с дефицитом 2,9 трлн. рублей. Однако, Минфин РФ прогнозирует среднюю цену на нефть в 2023 году 55 долларов за баррель. При цене 55 долларов, дефицит будет равен 3 триллионам, общий составит 6 триллионов.Процитирую себя:Кайрат стайер: У коалиции ресурсов достаточно, а хватит ли вести противоборство ресурсов у РФ. Официально доходы бюджета России на 2023 год сверстаны при цене на нефть 70 долларов за баррель в 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн. Дефицит в 3 трлн. Со слов экономиста В.Милова если нефть будет в течение года 50 долларов, тогда дефицит бюджета увеличится ещё на 4 трлн. рублей. Всего составит 7 триллионов, в процентах нужно высчитывать, скорее всего дефицит составит от 20 до 30%.Буквально на днях информация была:Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год до $55 за баррель относительно опубликованных в октябре прошлого года ожиданий в $70, говорится в новом среднесрочном прогнозе банка.Подробнее здесь: