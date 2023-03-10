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Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший в аренду несуществующие квартиры в Костанае
Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший в аренду несуществующие квартиры в Костанае
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