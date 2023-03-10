Re: Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший...

Отправлено: - 17:12

Зачем мне тратить время на какие-то новости без персоналии. Народ должен знать в лицо как депутатов и чиновников, так и жуликов и воров. Требую фото, имя или иначе не публиковать подобные новости