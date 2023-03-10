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≡ Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший в аренду несуществующие квартиры в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46341
Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший в аренду несуществующие квартиры в Костанае
Отправлено: 10.03.23 - 16:42
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28-летний ранее судимый мужчина размещал объявления по сдаче аренды квартиры на длительный срок. После того, как получал предоплату на карту, он блокировал номера клиентов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23949
Re: Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший...
Отправлено: 10.03.23 - 16:42
#1
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Как он еще их не попродавал типа..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5934
Re: Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший...
Отправлено: 10.03.23 - 17:12
#2
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Зачем мне тратить время на какие-то новости без персоналии. Народ должен знать в лицо как депутатов и чиновников, так и жуликов и воров. Требую фото, имя или иначе не публиковать подобные новости
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9286
Re: Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший...
Отправлено: 10.03.23 - 18:33
#3
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Это видимо те самые квартиры с красивыми фото, всего за 40000месяц на длительный срок.
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