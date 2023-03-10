Гога: подсчитало «РИА Новости» на основе данных Евростата.*** На чьей основе ???
Но подсчитало то РИА. В РИА сидят лютые сказочники которые делают вид что они журналисты, переврать и передёрнуть данные Евростата у них бы проблем не составило. Просто погугли "риа новости фейки" и погляди факт-чекинги их статьей, там выдумки уровня "распятого мальчика", особенно про замёрзшую и обнищавшую европку смешно.
Цитата:
Добринцофф: Скажите об этом американцам которые постоянно живут с дефицитом бюджета
Что за whataboutism? Мы вроде тут рф изначально обсуждали, причём тут США или Казахстан?
przek: Это да. У них за январь-февраль УЖЕ 2.5 трлн рублей дефицита бюджета, при запланированном годовом дефиците в 2,9 трлн
Цитата:
Гога: Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет...
Товарооборот может увеличится, никаких чудес не вижу, заводы, фабрики и.т.д. в Европе работают, нужно сырьё. Отмечал ранее, важное то, что Федеральный бюджет РФ на 2023 год верстался из расчёта 70 долларов. Как указал przek с дефицитом 2,9 трлн. рублей. Однако, Минфин РФ прогнозирует среднюю цену на нефть в 2023 году 55 долларов за баррель. При цене 55 долларов, дефицит будет равен 3 триллионам, общий составит 6 триллионов.
Процитирую себя:
Кайрат стайер: У коалиции ресурсов достаточно, а хватит ли вести противоборство ресурсов у РФ. Официально доходы бюджета России на 2023 год сверстаны при цене на нефть 70 долларов за баррель в 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн. Дефицит в 3 трлн. Со слов экономиста В.Милова если нефть будет в течение года 50 долларов, тогда дефицит бюджета увеличится ещё на 4 трлн. рублей. Всего составит 7 триллионов, в процентах нужно высчитывать, скорее всего дефицит составит от 20 до 30%.Буквально на днях информация была:Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год до $55 за баррель относительно опубликованных в октябре прошлого года ожиданий в $70, говорится в новом среднесрочном прогнозе банка.
Kairat stayer: У коалиции ресурсов достаточно, а хватит ли вести противоборство ресурсов у РФ.
Ранее отмечал, что победит тот у кого будет достаточно ресурсов: живой силы, вооружения, экипировки, производства и много ещё чего, всё взаимосвязано. Опять же со слов экспертов, для противоборствующей стороны на производство нового вооружения, экипировки уходит от 20 до 30% бюджета. Эти расходы пользу обществу не приносят, только убытки, нужно будет потуже затягивать пояса.
Как, отмечали выше доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн (верстался при 70 долларах за баррель). Если среднесрочная цена в течение года, будет как прогнозирует МФ РФ 55 долларов. Тогда мы тоже это почувствуем, ведь экспортируем нефть и при верстке своего бюджета, ориентируемся на цену за баррель. Только, разница в том, что мы не воюем и есть подушка безопасности более 50 миллиардов долларов, а РФ свою подушку ФНБ более 11 трлн. рублей, со слов тех-же российских экспертов израсходует в текущем году.
Добринцофф: Да,чё там американцы на себя посмотрите прежде чем над соседями смеяться.
Реально за последний год мой доход уменьшился намного, не знаю, кого винить дефицит бюджета США или Казахстана?. проучился 2 курса экономического университета. не говорил об этом ни разу, потому что уровень преподавателей страдал, усвоил одну вещь 95 процентов успешных государств живут в долг, если государству доверяют долг может достигнуть многие триллионы долларов
111: Профинансированные фондом сайты региональных казахстанских газет нередко выпускают пропагандистские материалы с определённым подтекстом[18].
Хожу читаю разные фэнтези книги в библиотеке им. Толстого по большей части написано за счёт фонда Сороса. Может надо подумать. РФ многие годы не уважала Беларусь, за то, что она жила за счёт кредитов РФ, а США по словам Нуланд отдала 5 миллиардов долларов на печеньки, просто подумайте если Вы хотите быть сверхдержавой нужно очень много потратиться
В условиях войны россияне стали чаще доносить друг на друга, доносы приняли массовый характер, выяснила «Вёрстка», изучив решения судов. Десятки административных дел о дискредитации армии, основанных на доносах, оказались в судах Московской, Псковской, Брянской, Тамбовской, Ростовской, Липецкой, Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Республики Татарстан. Поводом для «обращения в органы» становятся разговоры об Украине, прослушивание украинских песен, высказывание о военной спецоперации или просто фраза «Слава Украине», следует из данных картотеки судов РФ. «Сдать» полиции или ФСБ могут совсем незнакомые люди, услышавшие ваш разговор — как это произошло пару месяцев назад в Краснодарском ресторане «На дровах». А жители Санкт-Петербурга нажаловались в полицию на соседа, который слушал в автомобиле песню на украинском языке «Червона Калина»
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