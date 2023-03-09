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Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
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