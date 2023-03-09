Отправлено: - 14:17

Гога:

. Я Мухтара лично знаю

Цитата:На 85 000 тенге жить? Я стараюсь заработать в четыре раза больше и то не хватает, о чём говорить, когда я смотрю отчёты Яндекс такси. сколько я заработал, всегда думаю , а где эти деньги? Каждый день захожу в магазин и всё трачу, работаю на унитаз