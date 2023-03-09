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≡ Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46337
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Отправлено: 09.03.23 - 15:57
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«Есть ряд причин, с которыми связаны затянувшиеся очереди на жилье, виноваты в них не только акиматы. Думаю, было бы правильным, если члены правительства рассмотрели создание отдельных программ для детей-сирот», – считает Геннадий Шиповских.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7457
Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 10.03.23 - 14:09
#15
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Цитата:
111:
А в детдоме уже переделывают так

---Врать то зачем ? Не надо твой частный случай проецировать на всех детдомовцев .
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1626
Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 10.03.23 - 14:17
#16
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Цитата:
Гога:
. Я Мухтара лично знаю

На 85 000 тенге жить? Я стараюсь заработать в четыре раза больше и то не хватает, о чём говорить, когда я смотрю отчёты Яндекс такси. сколько я заработал, всегда думаю , а где эти деньги? Каждый день захожу в магазин и всё трачу, работаю на унитаз
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1626
Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 10.03.23 - 14:20
#17
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Не понимаю одной вещи. для чего своя квартира?, Если бы было так как СССР, дали квартиру, живи в ней всю свою жизнь, родители за 4 комнатную квартиру платили 35 рублей
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