Отправлено: - 13:35

abaika95:

точно понятно что аксакалов еще хапнет нытья от аллергиков кто будет требовать кронировать разросшиеся деревья распускающие пух по лету а аким города вполне объективно будет отвечать, аким области не велел живите теперь с этим

Цитата:Проблема длящаяся. Аким области говорит высадку и кронирование можно делать одновременно. На мой взгляд, следует с учетом мнении специалистов составить алгоритм произведения работ, ну и как ты отмечаешь, обеспечить должный контроль.