"Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
Отправлено: 09.03.23 - 17:24
"Кто-то знает зачем так обрезают деревья, даже если проводов нет?" - этот вопрос аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ задал своим подчиненным. Сегодня, 9 марта, он вместе с чиновниками акимата Костаная объехал город. Читать новость
Видимо сестра Нургалиева, которого я на слушаниях по озеленению в акимате в лоб просил назвать основные функции деревьев в городе. Он кроме "шарика" ничего не знает. Чтобы был" шарик" деревья надо формировать по мере роста саженцев. Вот так я стригу во дворе яблоню: Это шарик, а на трассе порнография какая-то:
Как сказали биологи, после такой обрезки каждый год гибнет 10% деревьев. И это действительно видно на трассе, если не ехать быстро, а смотреть на деревья. В прошлом году: Ау, Шкарубо, где шарики??? Снег растает, предлагаю Жундубаеву и Шкарубо пеньки посчитать от загнувшихся и спиленных там деревьев.
на схи вдоль трассы до емшана вполне себе аккуратные шарики по лету стоят красиво смотрится еще вдоль нескольких участков дорог, по всей видимости это зависит от работников кто как спиливает за городом не заворачиваются и срубают все ветки в городе более адекватно подходят нужен просто контроль за каждой бригадой а его нет, ну если проблема в контроле означает ли что вообще не стоит заниматься этой работой в угоду нытикам любителям сухостоя? вопрос открытый точно понятно что аксакалов еще хапнет нытья от аллергиков кто будет требовать кронировать разросшиеся деревья распускающие пух по лету а аким города вполне объективно будет отвечать, аким области не велел живите теперь с этим
abaika95: точно понятно что аксакалов еще хапнет нытья от аллергиков кто будет требовать кронировать разросшиеся деревья распускающие пух по лету а аким города вполне объективно будет отвечать, аким области не велел живите теперь с этим
Проблема длящаяся. Аким области говорит высадку и кронирование можно делать одновременно. На мой взгляд, следует с учетом мнении специалистов составить алгоритм произведения работ, ну и как ты отмечаешь, обеспечить должный контроль.
Как простой, рядовой обыватель и житель областного центра, ещё раз вынужден себя процитировать, более 3 лет тому назад, точнее 5.02.2020 года отмечал:
Кайрат стайер: Возможно и надеюсь, что 2020 год будет переломным, в части касающейся организации правильного кронирования деревьев.
Чёто, каждый год отдельные лица, общественность поднимает данный проблемный вопрос, в реалиях на мой взгляд особых подвижек и результатов действительно не наблюдается.Помню в прошлом и позапрошлом годах чиновники говорили специалистов привлекут. При этом, вот эти которые "сами себе режиссёры" неоднократно обоснованно выкладывали фотоматермалы, где согласно рекомендациям специалистов подрядчики должны были окрасить места спилов, однако в отдельных случаях не окрашивали и.т.д...
На мой взгляд, к решению таких вопросов следует подходить комплексно-научно, как неоднократно указывают, с привлечением специалистов. Ещё помню за разговор, что в областном центре будет разработана электронная база данных зелёных насаждений, возможно работы ведутся в данном направлении. Но пока элементарную инвентаризацию зеленых насаждений можно-же произвести. Включающую как минимум замеры диаметра стволов, высоту, определить хотя бы примерный возраст и осуществить общую оценку санитарного состояния деревьев и исходя из результатов принимать обоснованные соответствующие решения.
ACROS: А, если серъёзно - ну какое дело акиму области до городских дел, есть же целый аким города - который персонально ОТВЕЧАЕТ за городское хозяйство??
У меня судьба такая сегодня соглашаться, почему аким области лезет в городское хозяйство, когда дел по области непочатый край?Я Абсолютно не компетентен в вопросах кронировании, отмечу зимой смотрятся страшно . Как при бомбёжке, летом привлекательно выглядят. опять таки замечу я совершенно не в курсе, где и что лучше, раньше я категорически поддерживал сторону Юджина, прошло лет 5 , какие то изменения замечаю
yudjin: ЭТО УБИЙСТВЕННАЯ обрезка на этих великовозрастных тополях.
Ещё раз говорю, тут я не специалист. по мне так в центре города где я живу, продыху нет от этих тополей, надо как то решать эту проблему. допустим с привлечением специалистов решить проблему замены тополей на более щадящие растения
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