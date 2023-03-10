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- Сейчас нам дали полномочия в регионах на создание газовых инспекций либо при отделе жилищных отношений, либо при отделах ЖКХ, - ответил на вопрос Даурен Аскаров. - Большинство людей выжимают максимум из газовых котлов, а на безопасность не смотрят, поэтому мы работаем в этом направлении.