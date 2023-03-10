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«Планируем создавать инспекции в регионах» - Перспективы газоснабжения Костанайской области обсудили на брифинге
«Планируем создавать инспекции в регионах» - Перспективы газоснабжения Костанайской области обсудили на брифинге
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