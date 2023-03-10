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≡ «Планируем создавать инспекции в регионах» - Перспективы газоснабжения Костанайской области обсудили на брифинге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46337
«Планируем создавать инспекции в регионах» - Перспективы газоснабжения Костанайской области обсудили на брифинге
Отправлено: 10.03.23 - 13:46
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- Сейчас нам дали полномочия в регионах на создание газовых инспекций либо при отделе жилищных отношений, либо при отделах ЖКХ, - ответил на вопрос Даурен Аскаров. - Большинство людей выжимают максимум из газовых котлов, а на безопасность не смотрят, поэтому мы работаем в этом направлении.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1626
Re: «Планируем создавать инспекции в регионах» - Перспективы...
Отправлено: 10.03.23 - 13:46
#1
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Знаю его грамотный и компетентный специалист, давно работает, молодец продержался
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