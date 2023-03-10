Ваши вопросы редакции и сообществу

Отправлено: - 13:30

И еще вопрос.

Как быть с теми пользователями, кто редко пишет или не пишет абсолютно ничего, но тем не менее они против того, чтобы кто то часто писал по темам, и требуют, требуют, требуют каких то правил, чтобы ограничить писанину одного пользователя?

Создать очередь?

Или как вообще такое происходит?

Они порой вообще не хотят обсуждать темы, но и хотят чтобы не обсуждал эти темы кто то другой, чтоб была тишина на форуме..

Или такие жалобы надо пресекать, или обязать их так же писать по очереди, всех комментаторов, чтоб никому не было обидно, мол у меня один коммент, а у 111го их 5.

Данные правила ясно опять же зачем делаются.

Для кого это.

В личных целях.

И так уже от внесенных правил сами форумчане многие шарахаются в стороны, а тут еще и кнопочки отдельные жалоб, добавляются, хотя казалось бы, эта кнопочка была и есть уже.

Так я за это, но чтобы пользователи платили за это и были ответственны хотя бы своими деньгами за предоставленные отдельные услуги.