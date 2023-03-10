Маркс: Не удалять, а помечать сообщения на удаление в "Помойку" будут сами пользователи, несогласные с мнением, его актуальностью, подачей или неадекватным поведением автора в обсуждении. Ведь неправильно себя вести можно и не нарушая правил. Например, задалбливать сообщество своей нудностью, потугами на юмор, выраженный в мемасиках собственного изготовления, застарелыми баянами, "радостями" частной жизни и прочими проявлениями осуждаемых большинством читателей наклонностей.
Понял. Спасибо. Не превратится ли такая возможность в способ выяснения отношений между пользователями, причем независимо от содержания конкретных комментариев?
Тимур Гафуров: Не превратится ли такая возможность в способ выяснения отношений между пользователями, причем независимо от содержания конкретных комментариев?
Не превратится. Просто пользователь видимо хочет отсечь модераторов. Если дело касается Форума. Типа сами следим за форумом. Кстати, хотелось бы уточнить, с форума это само собой, а вот как с Флудом, той же помойкой, или с собственными темами? Пользователю явно не нравится, что оппонент выкладывает личные фото в своей теме, показывая что он реальный, и вот как это будет происходить, он заходит допустим ко мне, все внимательно читает, и нажимает на кнопочку жалоба? Но у него же будет в то же время другая кнопочка, чтобы мои комментарии не читать? Парадокс, не кажется ли вам? Ведь личное фото в темах не выкладывает никто, строго по теме, например я про
Тимур Гафуров: причем независимо от содержания конкретных комментариев?
Очередное правило разрабатывается в личных целях. Да, согласен, тех, кого много, просто начнут пренебрегать этим и да, получится как с незаконным удалением моего комментария в ветке Филлиппа. За что разумеется придется наказывать. И опять скандалы.. Патовая ситуация..
Не превратится. Ибо у всех вкусы разные. И на каждый комментарий найдутся и сторонники, и противники, и равнодушные. Потому "дизлайк" гарантированно будут получать только комментарии, действительно "доставшие", если не всех, то большинство. Главное, чтобы у читателей была возможность поставить + или -
И еще вопрос. Как быть с теми пользователями, кто редко пишет или не пишет абсолютно ничего, но тем не менее они против того, чтобы кто то часто писал по темам, и требуют, требуют, требуют каких то правил, чтобы ограничить писанину одного пользователя? Создать очередь? Или как вообще такое происходит? Они порой вообще не хотят обсуждать темы, но и хотят чтобы не обсуждал эти темы кто то другой, чтоб была тишина на форуме.. Или такие жалобы надо пресекать, или обязать их так же писать по очереди, всех комментаторов, чтоб никому не было обидно, мол у меня один коммент, а у 111го их 5. Данные правила ясно опять же зачем делаются. Для кого это. В личных целях. И так уже от внесенных правил сами форумчане многие шарахаются в стороны, а тут еще и кнопочки отдельные жалоб, добавляются, хотя казалось бы, эта кнопочка была и есть уже. Так я за это, но чтобы пользователи платили за это и были ответственны хотя бы своими деньгами за предоставленные отдельные услуги.
Skeptic: Главное, чтобы у читателей была возможность поставить + или -
Так у тебя же другая еще кнопочка будет, не видеть этого комментатора? Тогда зачем тебе минусик? Которые неприятны тебе, ты от них закрываешься и не читаешь. Понадобятся одни плюсики. Так значит читать все таки охота неугодного пользователя? Тогда зачем лишняя кнопка?
И по поводу минусиков и плюсиков, просьба чтобы было видно, кто их ставит. Тут по ходу хотят создать один костяк, чтобы выбивать неугодных жалобами. И что то мне сдается, что это будут одни и теже тут 10 человек.. Так сказать, мои оппоненты, чего греха таить, сразу же видно, разрабатывают против меня уже завуалированные коллективные жалобы.. Потому что все их разработки пропали мимо..
Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать