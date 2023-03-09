Отправлено: - 21:26

111:

Я в 30 лет заработал первую в жизни хату, но я ох как старался..

111:

Гробил себя буквально, ни жены, ни Родины ни флага, кроме своих цепей..

Цитата:Не у всех же есть возможность воровать отруби!Цитата:Во-во!Ни родины, ни флага.Одни угробленные цепи.