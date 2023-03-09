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Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46334
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Отправлено: 09.03.23 - 15:57
«Есть ряд причин, с которыми связаны затянувшиеся очереди на жилье, виноваты в них не только акиматы. Думаю, было бы правильным, если члены правительства рассмотрели создание отдельных программ для детей-сирот», – считает Геннадий Шиповских.
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Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 09.03.23 - 15:57
Повыкупали бы им в том же Рудном однушки по 5-6 миллионов на сегодня и все..
Новое строить дороже все же.
А когда он встал на жилье, в Рудном было вообще жилье 300 тысяч..
Можно было бы тогда начинать выкупать..
А этим депутатам и сенаторам лишь бы трындеть..
Новое строить дороже все же.
А когда он встал на жилье, в Рудном было вообще жилье 300 тысяч..
Можно было бы тогда начинать выкупать..
А этим депутатам и сенаторам лишь бы трындеть..
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Отправлено: 09.03.23 - 16:02
Да и сами детдомовцы, характер сломлен, привыкли, что им кто то что то должен..
Молодой, сила, здоровье, днем и ночью надо пахать самому, чтоб заработать что то..
Я в 30 лет заработал первую в жизни хату, но я ох как старался..
Гробил себя буквально, ни жены, ни Родины ни флага, кроме своих цепей..
И ни родителей.
Как то же надо иметь достоинство, гордость, что ты можешь, имеешь право, обязан..
Что ему даст эта зп в 85 тысяч?
Сидеть до пенсии на печи и ждать?
Так печь то тоже денег стоит..
[Исправлено: 111, 09.03.2023 - 16:03]
Молодой, сила, здоровье, днем и ночью надо пахать самому, чтоб заработать что то..
Я в 30 лет заработал первую в жизни хату, но я ох как старался..
Гробил себя буквально, ни жены, ни Родины ни флага, кроме своих цепей..
И ни родителей.
Как то же надо иметь достоинство, гордость, что ты можешь, имеешь право, обязан..
Что ему даст эта зп в 85 тысяч?
Сидеть до пенсии на печи и ждать?
Так печь то тоже денег стоит..
[Исправлено: 111, 09.03.2023 - 16:03]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4015
Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 09.03.23 - 17:31
Цитата:
Вопрос не в этом: - вопрос в том что они - это будущее страны:-будущие воины,(если что вдруг случиться-дети назарбаевых, токаевых, маминых, архимедовых - не пойдут воевать - это показывет русско-украинская война)будущие мамы, будущие налогоплательщики.
Судьба так распорядилась что они рано остались без родительской опеки - и обязанность государства - ВЫРАСТИТЬ и ВОСПИТАТЬ из них полноценных, здоровых граждан.
Но, не так как заботятся наши гос.чиновники, недавно читал в прессе мытарства одного сироты: - Шукеев, будучи акимом Астаны, принял заявление от сироты на получение квартиры; Джаксыбеков по какой то тупой причине отказал ему; суд обязал акима выдать ордер; Кульгинов подал на пересуд.
Сотни миллиардов тенге воруются ежегодно; строят ненужные ЛРТ; проводят помпезные и ненужные ЭКСПО - а, квартиру стоимостью несколько миллионов тенге не могут, или НЕ ХОТЯТ выдавать.
Вот этот сам процесс, длящийся несколько десятилетии: - это показатель ОТНОШЕНИЯ государства к своим детям-сиротам.
111:
кто то что то должен..
кто то что то должен..
Вопрос не в этом: - вопрос в том что они - это будущее страны:-будущие воины,(если что вдруг случиться-дети назарбаевых, токаевых, маминых, архимедовых - не пойдут воевать - это показывет русско-украинская война)будущие мамы, будущие налогоплательщики.
Судьба так распорядилась что они рано остались без родительской опеки - и обязанность государства - ВЫРАСТИТЬ и ВОСПИТАТЬ из них полноценных, здоровых граждан.
Но, не так как заботятся наши гос.чиновники, недавно читал в прессе мытарства одного сироты: - Шукеев, будучи акимом Астаны, принял заявление от сироты на получение квартиры; Джаксыбеков по какой то тупой причине отказал ему; суд обязал акима выдать ордер; Кульгинов подал на пересуд.
Сотни миллиардов тенге воруются ежегодно; строят ненужные ЛРТ; проводят помпезные и ненужные ЭКСПО - а, квартиру стоимостью несколько миллионов тенге не могут, или НЕ ХОТЯТ выдавать.
Вот этот сам процесс, длящийся несколько десятилетии: - это показатель ОТНОШЕНИЯ государства к своим детям-сиротам.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1612
Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 09.03.23 - 17:44
Цитата:
Согласен
ACROS:
обязанность государства
обязанность государства
Согласен
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Отправлено: 09.03.23 - 17:56
Цитата:
И хоть раз получилось, вырастить из детдома полноценного человека, который сам не карабкается по жизни?
Детдом, это страшное, зловонное место, где иерархия по жестче чем в той же армии и даже в некоторых зонах.
Пацаны вешаются, девчонки многие вовлечены в проституцию, карточки изымаются порой, несогласные сидят в качестве наказания по психушкам..
Раньше, общался с ними много, когда сам без родоков жил то там то там, начиная с 9ти лет..
В детдом поначалу хотел, но потом передумал, выбрал скиталово по жизни, ведь у меня на руках еще сестренка на 5 лет младше меня была..
Потом со временем, брали ребенка с детдома..
При живых родителях, помогали, те, кто меня воспитал, дали его бабушке даже корову..
Потом, видя некоторые недостатки, отказались от него, очень плохие повадки были..
Да, как вспомнишь эту грязь..
ACROS:
и обязанность государства - ВЫРАСТИТЬ и ВОСПИТАТЬ из них полноценных, здоровых граждан.
и обязанность государства - ВЫРАСТИТЬ и ВОСПИТАТЬ из них полноценных, здоровых граждан.
И хоть раз получилось, вырастить из детдома полноценного человека, который сам не карабкается по жизни?
Детдом, это страшное, зловонное место, где иерархия по жестче чем в той же армии и даже в некоторых зонах.
Пацаны вешаются, девчонки многие вовлечены в проституцию, карточки изымаются порой, несогласные сидят в качестве наказания по психушкам..
Раньше, общался с ними много, когда сам без родоков жил то там то там, начиная с 9ти лет..
В детдом поначалу хотел, но потом передумал, выбрал скиталово по жизни, ведь у меня на руках еще сестренка на 5 лет младше меня была..
Потом со временем, брали ребенка с детдома..
При живых родителях, помогали, те, кто меня воспитал, дали его бабушке даже корову..
Потом, видя некоторые недостатки, отказались от него, очень плохие повадки были..
Да, как вспомнишь эту грязь..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4015
Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 09.03.23 - 18:16
Цитата:
Может вы и правы, наверно вы правы на все 100: - равнодушных и жестоких людей много и в системе образования, примерно такие как и вышеперечисленные бывшие акимы.
Но, и воюет в большинстве своём, как и с со стороны украинцев, так и стороны русских - эта ГРЯЗЬ.
У нас будет то же самое- ни вы, ни я , ни другие так называемые "патриоты" - любыми путями не пустят воевать своих детей за назарбаевские заводы, фабрики и прочее казахское добро, принадлежащее всего лишь 162 человекам.
111:
эту грязь..
эту грязь..
Может вы и правы, наверно вы правы на все 100: - равнодушных и жестоких людей много и в системе образования, примерно такие как и вышеперечисленные бывшие акимы.
Но, и воюет в большинстве своём, как и с со стороны украинцев, так и стороны русских - эта ГРЯЗЬ.
У нас будет то же самое- ни вы, ни я , ни другие так называемые "патриоты" - любыми путями не пустят воевать своих детей за назарбаевские заводы, фабрики и прочее казахское добро, принадлежащее всего лишь 162 человекам.
Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 09.03.23 - 21:26
Цитата:
Не у всех же есть возможность воровать отруби!
Цитата:
Во-во!
Ни родины, ни флага.
Одни угробленные цепи.
111:
Я в 30 лет заработал первую в жизни хату, но я ох как старался..
Я в 30 лет заработал первую в жизни хату, но я ох как старался..
Не у всех же есть возможность воровать отруби!
Цитата:
111:
Гробил себя буквально, ни жены, ни Родины ни флага, кроме своих цепей..
Гробил себя буквально, ни жены, ни Родины ни флага, кроме своих цепей..
Во-во!
Ни родины, ни флага.
Одни угробленные цепи.
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Отправлено: 09.03.23 - 22:47
Цитата:
Приходилось..
И печеньки воровал, и консервы, и халлы, хлеб такой раньше был, плетенка..
Тут вопрос не в том, как, вопрос в том, есть ли у человека стремление выжить, с тем, чтобы его потомство так не существовало, не выживало и не питалось одно, воруя кусок хлеба, без родителей и многочисленных родственников, которые тебя послали когда то за твои плохие гены подальше.
Доказать, что ты сможешь и твои дети, жить по другому, честно, и за свой ум и труд..
А это да, тяжело дается тем, кто рос один на один с природой и ветром..
Этого не понять простым смертным, у кого были родители и содержат их до сих пор...
Да, так бывает..
Филипп Филиппович:
Не у всех же есть возможность воровать отруби!
Не у всех же есть возможность воровать отруби!
Приходилось..
И печеньки воровал, и консервы, и халлы, хлеб такой раньше был, плетенка..
Тут вопрос не в том, как, вопрос в том, есть ли у человека стремление выжить, с тем, чтобы его потомство так не существовало, не выживало и не питалось одно, воруя кусок хлеба, без родителей и многочисленных родственников, которые тебя послали когда то за твои плохие гены подальше.
Доказать, что ты сможешь и твои дети, жить по другому, честно, и за свой ум и труд..
А это да, тяжело дается тем, кто рос один на один с природой и ветром..
Этого не понять простым смертным, у кого были родители и содержат их до сих пор...
Да, так бывает..
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Отправлено: 09.03.23 - 23:00
Комментарий проходит проверку.
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Отправлено: 09.03.23 - 23:01
Комментарий проходит проверку.
Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия чиновников – сенатор
Отправлено: 09.03.23 - 23:03
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7456
Re: Квартиры детям-сиротам должны выдавать без участия...
Отправлено: 10.03.23 - 01:48
Цитата:
----Вот не писал бы ,, про что не знаешь . Я Мухтара лично знаю .И многие из школы- интерната №2 , ровесники Мухтара вполне нормально обустроились в этой жизни .
111:
И хоть раз получилось, вырастить из детдома полноценного человека,
И хоть раз получилось, вырастить из детдома полноценного человека,
----Вот не писал бы ,, про что не знаешь . Я Мухтара лично знаю .И многие из школы- интерната №2 , ровесники Мухтара вполне нормально обустроились в этой жизни .
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