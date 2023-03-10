Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-6°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 783 из 783«1...781782783
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4014
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:44
#11731
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипп Филиппович:
и накладëт?


Очевидно, нальёт. Наложит или накладёт - каши.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
478
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:44
#11732
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
478
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:45
#11733
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
478
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:47
#11734
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23890
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:49
#11735
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, вот и подоспела тяжелая артиреллия, мясо по казахски..
Украина Казахстан, на вечно!

Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
478
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:51
#11736
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Очевидно, нальёт. Наложит или накладёт - каши.

Видимо вы не ели украинский борщ!
Автору ведки борщ наложивают.
То есть, он не прав?
Хотя, возможно ему накложивают кашу.
Или даже УкраИнскую кашу.

8-)
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
478
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:52
#11737
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23890
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:53
#11738
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипп Филиппович:
Видимо вы не ели украинский борщ!

Покажи со своего стола, как это выглядит, тогда поговорим
Профайл
Страница 783 из 783«1...781782783
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: 111, Филипп Филиппович

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS