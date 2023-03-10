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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 782 из 783«1...780781782783»
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Куратор темы: 111
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:30
#11716
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:31
#11717
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:32
#11718
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:33
#11719
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:35
#11720
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:36
#11721
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А, вот и моя пришла, сейчас мне наложит украинский борщ

Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:37
#11722
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я тебе фото не выкладывал, я выклал фото борща, который сделала моя кухарка.

Но ты помогал или где?
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:38
#11723
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А, вот и моя пришла, сейчас мне наложит украинский борщ

Или накладëт?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:38
#11724
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, украинский борщ в тарелке.

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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:39
#11725
Комментарий проходит проверку.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:40
#11726
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну вот, украинский борщ в тарелке.

Это не борщ.
Тем более, не украинский.
Тебя обманули
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:42
#11727
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипп Филиппович:
Это не борщ. Тем более, не украинский. Тебя обманули

Покажи как ты делаешь..
Но не покажешь..
Потому что элементарно ты его делать брезгуешь..
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:42
#11728
Комментарий проходит проверку.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:43
#11729
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:44
#11730
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Ух, спать пора, так классно..
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Страница 782 из 783«1...780781782783»
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