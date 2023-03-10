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А, значит ты никогда его не готовил? Тогда о чем мы говорим, о каких то картинках?

Цитата:Ты похоже точно никогда борща не ел.!?//Поставьте на средний огонь 2 сковороды, в каждой растопите сало. В одну положите лук, в другую – свеклу. Обжа­ривайте, помешивая, 5 мин. К луку добавьте морковь и перец, в свеклу – уксус. Готовьте еще 5 мин. Свеклу снимите с огня, в лук с морковкой положите помидоры. Готовьте еще 5 мин.//