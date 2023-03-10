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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:14
#11701
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Цитата:
Эл-починно:
А зачем мне твои? логично?

Я тебе фото не выкладывал, я выклал фото борща, который сделала моя кухарка.
Ни тебе.
Но ты начал талдычить, какие картинки борща в тарелке, хотя я пока до тарелок не дошел.
Показал только в кастрюле.
И причем выбрал картинки, а не свое изделие..
Как был вруном, так и остался..
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:15
#11702
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:16
#11703
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Что ты подразумеваешь, когда пишешь "начинаем"?

Это слово тебе незнакомо?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1685
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:18
#11704
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Цитата:
111:
А, значит ты никогда его не готовил? Тогда о чем мы говорим, о каких то картинках?

Ты похоже точно никогда борща не ел.!? :lol:
//Поставьте на средний огонь 2 сковороды, в каждой растопите сало. В одну положите лук, в другую – свеклу. Обжа­ривайте, помешивая, 5 мин. К луку добавьте морковь и перец, в свеклу – уксус. Готовьте еще 5 мин. Свеклу снимите с огня, в лук с морковкой положите помидоры. Готовьте еще 5 мин.//
Украинский борщ
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:19
#11705
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Все, дома мама укладывает Амирку, а мне выписали нон стоп..
Сижу в темноте, на сколько айфон выбелил на фото, но в реальности темно..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:20
#11706
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Цитата:
Эл-починно:
Поставьте на средний огонь 2 сковороды,

Господи..
Да убери уже от себя интернет и научись что то делать сам!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:22
#11707
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Вот так примерно все выглядит..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1685
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:23
#11708
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Цитата:
111:
Господи.. Да убери уже от себя интернет и научись что то делать сам!

Ну так и начни с себя. И не называй борщом, да ещё украинским, то что им не является. 8-)
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:24
#11709
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Цитата:
111:
Это слово тебе незнакомо?

Ты, случаем, смотришь ли ты Американские фильмы?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:24
#11710
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Фото в тарелке наверно сделаю завтра, хотя логичнее сегодня..
Такой запах..
Ух как классно..
Но вот если поешь его, то грушевый не влезет..
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:24
#11711
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Цитата:
111:
Это слово тебе незнакомо?

Ну так, да!
А тебе?
:lol:
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:25
#11712
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Цитата:
111:
Это слово тебе незнакомо?

Какое слово, поясни, пж!
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:27
#11713
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Ты, случаем, смотришь ли ты Американские фильмы?

Да нет, говорю же, в темноте и тишине нахожусь сейчас.
Пока моя укладывает.
И просыпаться надо в 7 утра, везти Амирку в сад, а вот,она, говорит ты же сказал последнюю..
Пора спать кажется
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
477
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:28
#11714
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Цитата:
111:
Да нет, говорю же, в темноте и тишине нахожусь сейчас.

А как же американская культура?
Ты некультурный?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23889
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.03.23 - 00:29
#11715
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Какое слово

Завтра, сейчас не пойму
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