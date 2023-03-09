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≡ На встрече акима Костанайской области с жителями...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46333
На встрече акима Костанайской области с жителями...
Отправлено: 09.03.23 - 21:54
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На встрече акима Костанайской области с жителями Мендыкаринского района местный предприниматель предложил создать фонд, куда ТОО и КХ могли бы перечислять деньги для решения социальных проблем села. Правильно ли это?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
765
Re: На встрече акима Костанайской области с жителями...
Отправлено: 09.03.23 - 21:54
#1
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Ключевое слово "№могли бы".
Могут перечислять, а могут и не перечислять...
Лишняя кормушка для ростовщиков и недобросовестных чиновников, которые тут же возьмутся "курировать" этот денежный поток. С соответствующими последствиями.
...
Добросовестные, с чувством социальной ответственности предприниматели безо всяких фондов помогают, кому и где могут.
А создание такого фонда превратит взносы в очередной налог. Что вызовет отрицание даже у тех, кто готов помогать.
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