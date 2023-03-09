Re: На встрече акима Костанайской области с жителями...

Отправлено: - 21:54

Ключевое слово "№могли бы".

Могут перечислять, а могут и не перечислять...

Лишняя кормушка для ростовщиков и недобросовестных чиновников, которые тут же возьмутся "курировать" этот денежный поток. С соответствующими последствиями.

...

Добросовестные, с чувством социальной ответственности предприниматели безо всяких фондов помогают, кому и где могут.

А создание такого фонда превратит взносы в очередной налог. Что вызовет отрицание даже у тех, кто готов помогать.