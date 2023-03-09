Прогноз на 5 дней
пасмурно-4°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 525 из 526«1...523524525526»
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23865
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 14:51
#5241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Интервал действительно был нарушен. Модератору объявлен выговор

Модератор вышел чуть позже и отработал.
Неужели нельзя хотя бы на праздники иногда на некоторое время смещать режим?
Я вчера был тут и прекрасно все видел.
Комментарии поопускались до позднего вечера.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1616
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 14:54
#5242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Неужели нельзя хотя бы на праздники иногда на некоторое время смещать режим?

Нет. Нельзя.
Профайл Посетить вебсайт
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23865
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 14:57
#5243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он отработал в 22.03.
С данным пользователем.
До 22.11.
8 марта.
Думаю это несущественно..



И жаловаться словами, которые завуалированно содержат мат, по крайней мере оскорбление, это нормально?
Это не унижение тех же модераторов и причем прилюдно?

[Исправлено: 111, 09.03.2023 - 15:00]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3389
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 16:00
#5244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Поясню - в вашем комментарии был личный выпад в адрес оппонента. Я расценил эту фразу, как оскорбление.


Как трогательно:моя редакция меня бережёт (т.е. оппонентов) от оскорблений, даже ещё и не высказанных!
Вот он - человеческий фактор:от интеллектуального уровня, пристрастий модератора зависит уровень свободы на форуме
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1616
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 16:08
#5245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как трогательно:моя редакция меня бережёт (т.е. оппонентов) от оскорблений, даже ещё и не высказанных!

Почему же невысказанных? Я правил уже опубликованный комментарий.
И да - защиту пользователей от оскорблений мы считаем главной задачей модерации.
Профайл Посетить вебсайт
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2596
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 17:25
#5246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
И да - защиту пользователей от оскорблений мы считаем главной задачей модерации.

Но, возможно, что вы (мн.ч.), модераторы, при этом немного неправильно трактуете само понятие "оскорбление". Ведь если какой-то нехороший человек поливает грязью чью-то Родину, землю предков, культуру, то по своей сути это оскорбление воспринимается сопричастными лицами порой гораздо тяжелее, нежели банальные переходы на личности. При этом под оскорблениями подразумевается отнюдь не разумная критика, а именно обливание помоями, порой не имеющими для этого действия никаких приемлемых оснований, кроме атипичной злобы и ненависти сказителя.

Однако модераторы, в силу своей молодости, отсутствия жизненного опыта, по политическим или иным причинам пропускают такие суждения, позволяя такому пользователю вести в топиках агрессивную линию поведения, состоящую из беззастенчивых выдумок и нападок, выходящих из зоны личностных оскорблений, переходящих в зону более широкого общественного охвата. Но понятно даже несведущим, что если позволить кому-то ставить общественное ниже личного, то такими послаблениями можно вплотную приблизиться к дремучему хаосу, чьи первые признаки мы уже наблюдаем сегодня на страницах форума "Нашей газеты".
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23865
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 17:44
#5247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Ведь если какой-то нехороший человек поливает грязью чью-то Родину, землю предков, культуру, то по своей сути это оскорбление воспринимается сопричастными лицами порой гораздо тяжелее,

Согласен.
Новые правила?
Никогда не писать плохое про США, про гитлеровскую Германию, чтобы Байден или Гитлер не обиделись, не писать плохо о племенах канибаллов в Африке или Южной Америке, там ведь Шаманы могут обидеться, не писать как власти Грузии разгоняют митинги, наконец не писать плохо об операции СВО в Украине, как они гибнут и тд, чтобы украинцы не обиделись..
Не писать о помощи тем, кто вынужден был уехать из России, ведь властям России это больно и нехорошо слышать..
Не кажется, что очень много обиженных нас читают?
Пусть парируют, пусть дискутируют, пусть правят!
А иначе твой рассказ выглядит как то неправдоподобно и крайне наигранно!
И да, кстати добавить надо, чтоб НГ не писала плохо о Казахстане!
Будь то наши дороги или те же обрубки деревьев!
Согласен ли ты сам лично поменять все эти правила, где критикуются какие то чиновники и их дела?
Ведь каждый из вас, абсолютно, которые уехали куда то там на ПМЖ, критикуют каждый день тут на форуме мою Родину!
Логично?

[Исправлено: 111, 09.03.2023 - 17:48]
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
435
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 21:05
#5248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы требуете ответа по каждому удаленному комментарию. Поэтому я и предложил прислать мне активные ссылки на каждый комментарий.

Да Нептун, с Вами, дорогой наш!
Я -требовать!?
Нижайше коленопреклоненно умоляю снизойти

:lol:
Цитата:
Тимур Гафуров:
пришлите ссылку на страницу

На дворе кол, на колу висит мочало, начинай сначала...
:-o
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
435
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 21:23
#5249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Однако модераторы, в силу своей молодости, отсутствия жизненного опыта,

Это было компетентное убеждение Главреда, когда если оскорбляют неопределённый круг лиц, то это не оскорбление, а лишь мнение.
Откуда оно у него в голове взялось(?)история об этом умалчивает.
Цитата:
111:
Пусть парируют, пусть дискутируют, пусть правят!

Чуд@к-ч@ловек!
Врать не надо!
Грубить не надо!
Всего лишь...

:lol:
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1616
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.03.23 - 21:34
#5250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипп Филиппович:
На дворе кол, на колу висит мочало, начинай сначала...

Как вам будет угодно. Нет ссылки - нет ответа.

Обращаюсь ко всем пользователям. Обсуждение действий администрации сайта на этом прекращаем. Если есть вопросы - задавайте в личку.
Вводить цензуру на сайте редакция не намерена. Наша задача - предоставить читателям площадку для дискуссий, выражения мнений. Без оскорблений оппонентов.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 525 из 526«1...523524525526»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS