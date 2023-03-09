Тимур Гафуров: Поясню - в вашем комментарии был личный выпад в адрес оппонента. Я расценил эту фразу, как оскорбление.
Как трогательно:моя редакция меня бережёт (т.е. оппонентов) от оскорблений, даже ещё и не высказанных! Вот он - человеческий фактор:от интеллектуального уровня, пристрастий модератора зависит уровень свободы на форуме
Тимур Гафуров: И да - защиту пользователей от оскорблений мы считаем главной задачей модерации.
Но, возможно, что вы (мн.ч.), модераторы, при этом немного неправильно трактуете само понятие "оскорбление". Ведь если какой-то нехороший человек поливает грязью чью-то Родину, землю предков, культуру, то по своей сути это оскорбление воспринимается сопричастными лицами порой гораздо тяжелее, нежели банальные переходы на личности. При этом под оскорблениями подразумевается отнюдь не разумная критика, а именно обливание помоями, порой не имеющими для этого действия никаких приемлемых оснований, кроме атипичной злобы и ненависти сказителя.
Однако модераторы, в силу своей молодости, отсутствия жизненного опыта, по политическим или иным причинам пропускают такие суждения, позволяя такому пользователю вести в топиках агрессивную линию поведения, состоящую из беззастенчивых выдумок и нападок, выходящих из зоны личностных оскорблений, переходящих в зону более широкого общественного охвата. Но понятно даже несведущим, что если позволить кому-то ставить общественное ниже личного, то такими послаблениями можно вплотную приблизиться к дремучему хаосу, чьи первые признаки мы уже наблюдаем сегодня на страницах форума "Нашей газеты".
Маркс: Ведь если какой-то нехороший человек поливает грязью чью-то Родину, землю предков, культуру, то по своей сути это оскорбление воспринимается сопричастными лицами порой гораздо тяжелее,
Согласен. Новые правила? Никогда не писать плохое про США, про гитлеровскую Германию, чтобы Байден или Гитлер не обиделись, не писать плохо о племенах канибаллов в Африке или Южной Америке, там ведь Шаманы могут обидеться, не писать как власти Грузии разгоняют митинги, наконец не писать плохо об операции СВО в Украине, как они гибнут и тд, чтобы украинцы не обиделись.. Не писать о помощи тем, кто вынужден был уехать из России, ведь властям России это больно и нехорошо слышать.. Не кажется, что очень много обиженных нас читают? Пусть парируют, пусть дискутируют, пусть правят! А иначе твой рассказ выглядит как то неправдоподобно и крайне наигранно! И да, кстати добавить надо, чтоб НГ не писала плохо о Казахстане! Будь то наши дороги или те же обрубки деревьев! Согласен ли ты сам лично поменять все эти правила, где критикуются какие то чиновники и их дела? Ведь каждый из вас, абсолютно, которые уехали куда то там на ПМЖ, критикуют каждый день тут на форуме мою Родину! Логично?
Филипп Филиппович: На дворе кол, на колу висит мочало, начинай сначала...
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