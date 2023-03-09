Прогноз на 5 дней
пасмурно-3°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46332
"Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
Отправлено: 09.03.23 - 17:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кто-то знает зачем так обрезают деревья, даже если проводов нет?" - этот вопрос аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ задал своим подчиненным. Сегодня, 9 марта, он вместе с чиновниками акимата Костаная объехал город.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9053
Re: "Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально...
Отправлено: 09.03.23 - 17:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, на автобус вместо №102 поставили табличку "ЗАКАЗНОЙ"?

Цитата:
Это омолаживающая обрезка, чтобы старые деревья росли пышной кроной, - встала на защиту чиновников корреспондент газеты «Наш Костанай» Полина ШКАРУБО.

ЭТО УБИЙСТВЕННАЯ обрезка на этих великовозрастных тополях. За 4 года после оболванивания они не только не нарастили пышную крону, о которой грезит журналистка, но и чуть ли не половина засохла, не пережив варварство! Дохлые веточки выпустили, те, что побольше стали обламываться от ствола. Многие поражены грибами. При этом не высадили вдоль трассы ни одного саженца. Хватит уже врать про это оболванивание! Массу примеров приводил вреда от такой обрезки.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13498
Re: "Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально...
Отправлено: 09.03.23 - 17:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это омолаживающая обрезка, чтобы старые деревья росли пышной кроной, - встала на защиту чиновников корреспондент газеты «Наш Костанай» Полина ШКАРУБО.


то есть когда у человека есть свое мнение отлчное от акимовского это по мнению НГ защита чиновников рангом ниже?
окей запомиили
Цитата:
Ну это летом, а зимой? - парировал аким области.

жду репортажи как Аксакалов в рудном лазит по помойкам
в лисаковске шариться по подвалам
в житикаре деретсья с собаками которые стайкой бегают по улицам
в аркалыке лезет на трубу тэц с проверкой
а в карасуском районе на машине подвозит доярку до работы
ну тоесть занимается всеми теми вещами какими по мнению Аксакалова должен заниматсья аким обалсти
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15566
"Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
Отправлено: 09.03.23 - 17:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и популист новый аким ваш! Очень Кулагина напоминает этим - всё знает, везде свои советы раздаёт.
Цитата:
- Но наверняка лучше подсаживать новые деревья, чем уродовать нормально растущее дерево, так ведь? - сказал Кумар Аксакалов. - Разве, обрезая, мы им как-то помогаем?

Источник:

Я вот не пойму - а почему только крайности берутся - или до столба обрезать или новые посадить? Третьего не дано? Почему нельзя обрезать так что дерево останется сразу после обрезки деревом, а не столбом?


[Исправлено: Victor Yang, 09.03.2023 - 17:43]
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
563
"Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
Отправлено: 09.03.23 - 17:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я никогда не рассуждаю о футболе, потому что ничегошеньки в нём не понимаю. То есть, абсолютно ничего! И журналистам разных изданий тоже было бы неплохо взять это за правило: Не понимаешь - не учи других.
Резко, но справедливо, уж простите.

[Исправлено: Елена Пикельная, 09.03.2023 - 17:41]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4013
Re: "Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально...
Отправлено: 09.03.23 - 18:04
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
не рассуждаю о футболе


Советую сходить: - виртуозно материться научитесь.
А, если серъёзно - ну какое дело акиму области до городских дел, есть же целый аким города - который персонально ОТВЕЧАЕТ за городское хозяйство??

По поводу обрезки и кронирования деревьев - это с той же оперы что и архимедовское "гнобение" всего предшествующего,садуакасовского; теперь , очевидно, будет "гнобение" всего предшествующего, архимедовского.
Когда президент говорит: - одна команда, общие цели, патриотизм, новый казахстан,планы и прочая лабуда - думая, нет никакой команды, нет никакого плана; - есть очередной, назначенный хозяин области со СВОИМ видением ВСЕГО и ВСЯ и ему ЧИХАТЬ что было до него и что будет после него.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
23851
"Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
Отправлено: 09.03.23 - 18:06
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
И журналистам разных изданий тоже было бы неплохо взять это за правило: Не понимаешь -

Ну может она все понимает, просто же бывает такое, надо подыгрывать, или потроллить например бывшего акима, допустим Кулагина, кто все это придумал..
Ну и сами понимаете, отсюда уже исходит итог от нынешнего акима, как будет в таких случаях делать он.
Потому что элементарно уже все решено, и разговор отрепетирован и отредактирован зараннее, как и предрешеный результат..
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3981
"Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
Отправлено: 09.03.23 - 18:18
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист парировала - ждать, пока саженцы вырастут, очень долго. Кумар Аксакалов заметил - высадку и кронирование можно делать параллельно. И пообещал, что вновь вместе с журналистами объедет город и посмотрит на то, как его озеленяют...

Правильно Кумар ага говорит! В 2017 году обсуждали вопросы кронирования деревьев, до настоящего времени к единому мнению не пришли. На мой взгляд, к озеленению областного центра, следует подходить грамотно. Ниже процитирую себя, чтобы не быть голословным.

Кайрат стайер: Причины какие? Наверное опять коммуникаций хотят прокладывать. Если беспричинно и необоснованно вандализмом занимаются, тогда отправить бы этих горе начальников на лесопавал, годика на три, с возможностью досрочного освобождения. Если они в людской жизни к деревьям относятся недоброжелательно, в аду их шайтаны (черти) будут поджаривать и коптить, чтобы кислорода меньше было, подбрасывая эти же спиленные деревья (дрова). Только надо хорошенько их высушить, тогда отлично будут гореть. Главное чтобы в капиталистический ад попали, в социалистическом дров не окажется или шайтаны будут пьяными.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 09.03.2023 - 18:21]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9278
"Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
Отправлено: 09.03.23 - 18:40
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ЭТО УБИЙСТВЕННАЯ обрезка на этих великовозрастных тополях. За 4 года после оболванивания они не только не нарастили пышную крону, о которой грезит журналистка, но и чуть ли не половина засохла, не пережив варварство!

Я летом систематически езжу в ЗТБ мимо кронированной тополиной рощи,нормально она стоит зелёная вся.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS