"Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
Отправлено: 09.03.23 - 17:24
"Кто-то знает зачем так обрезают деревья, даже если проводов нет?" - этот вопрос аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ задал своим подчиненным. Сегодня, 9 марта, он вместе с чиновниками акимата Костаная объехал город. Читать новость
Интересно, на автобус вместо №102 поставили табличку "ЗАКАЗНОЙ"?
Цитата:
Это омолаживающая обрезка, чтобы старые деревья росли пышной кроной, - встала на защиту чиновников корреспондент газеты «Наш Костанай» Полина ШКАРУБО.
ЭТО УБИЙСТВЕННАЯ обрезка на этих великовозрастных тополях. За 4 года после оболванивания они не только не нарастили пышную крону, о которой грезит журналистка, но и чуть ли не половина засохла, не пережив варварство! Дохлые веточки выпустили, те, что побольше стали обламываться от ствола. Многие поражены грибами. При этом не высадили вдоль трассы ни одного саженца. Хватит уже врать про это оболванивание! Массу примеров приводил вреда от такой обрезки.
Это омолаживающая обрезка, чтобы старые деревья росли пышной кроной, - встала на защиту чиновников корреспондент газеты «Наш Костанай» Полина ШКАРУБО.
то есть когда у человека есть свое мнение отлчное от акимовского это по мнению НГ защита чиновников рангом ниже? окей запомиили Цитата:
Ну это летом, а зимой? - парировал аким области.
жду репортажи как Аксакалов в рудном лазит по помойкам в лисаковске шариться по подвалам в житикаре деретсья с собаками которые стайкой бегают по улицам в аркалыке лезет на трубу тэц с проверкой а в карасуском районе на машине подвозит доярку до работы ну тоесть занимается всеми теми вещами какими по мнению Аксакалова должен заниматсья аким обалсти
Я вот не пойму - а почему только крайности берутся - или до столба обрезать или новые посадить? Третьего не дано? Почему нельзя обрезать так что дерево останется сразу после обрезки деревом, а не столбом?
Я никогда не рассуждаю о футболе, потому что ничегошеньки в нём не понимаю. То есть, абсолютно ничего! И журналистам разных изданий тоже было бы неплохо взять это за правило: Не понимаешь - не учи других. Резко, но справедливо, уж простите.
Советую сходить: - виртуозно материться научитесь. А, если серъёзно - ну какое дело акиму области до городских дел, есть же целый аким города - который персонально ОТВЕЧАЕТ за городское хозяйство??
По поводу обрезки и кронирования деревьев - это с той же оперы что и архимедовское "гнобение" всего предшествующего,садуакасовского; теперь , очевидно, будет "гнобение" всего предшествующего, архимедовского. Когда президент говорит: - одна команда, общие цели, патриотизм, новый казахстан,планы и прочая лабуда - думая, нет никакой команды, нет никакого плана; - есть очередной, назначенный хозяин области со СВОИМ видением ВСЕГО и ВСЯ и ему ЧИХАТЬ что было до него и что будет после него.
Елена Пикельная: И журналистам разных изданий тоже было бы неплохо взять это за правило: Не понимаешь -
Ну может она все понимает, просто же бывает такое, надо подыгрывать, или потроллить например бывшего акима, допустим Кулагина, кто все это придумал.. Ну и сами понимаете, отсюда уже исходит итог от нынешнего акима, как будет в таких случаях делать он. Потому что элементарно уже все решено, и разговор отрепетирован и отредактирован зараннее, как и предрешеный результат..
Журналист парировала - ждать, пока саженцы вырастут, очень долго. Кумар Аксакалов заметил - высадку и кронирование можно делать параллельно. И пообещал, что вновь вместе с журналистами объедет город и посмотрит на то, как его озеленяют...
Правильно Кумар ага говорит! В 2017 году обсуждали вопросы кронирования деревьев, до настоящего времени к единому мнению не пришли. На мой взгляд, к озеленению областного центра, следует подходить грамотно. Ниже процитирую себя, чтобы не быть голословным.
Кайрат стайер: Причины какие? Наверное опять коммуникаций хотят прокладывать. Если беспричинно и необоснованно вандализмом занимаются, тогда отправить бы этих горе начальников на лесопавал, годика на три, с возможностью досрочного освобождения. Если они в людской жизни к деревьям относятся недоброжелательно, в аду их шайтаны (черти) будут поджаривать и коптить, чтобы кислорода меньше было, подбрасывая эти же спиленные деревья (дрова). Только надо хорошенько их высушить, тогда отлично будут гореть. Главное чтобы в капиталистический ад попали, в социалистическом дров не окажется или шайтаны будут пьяными.
yudjin: ЭТО УБИЙСТВЕННАЯ обрезка на этих великовозрастных тополях. За 4 года после оболванивания они не только не нарастили пышную крону, о которой грезит журналистка, но и чуть ли не половина засохла, не пережив варварство!
Я летом систематически езжу в ЗТБ мимо кронированной тополиной рощи,нормально она стоит зелёная вся.
Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать