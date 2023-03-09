Отправлено: - 18:06

Елена Пикельная:

И журналистам разных изданий тоже было бы неплохо взять это за правило: Не понимаешь -

Цитата:Ну может она все понимает, просто же бывает такое, надо подыгрывать, или потроллить например бывшего акима, допустим Кулагина, кто все это придумал..Ну и сами понимаете, отсюда уже исходит итог от нынешнего акима, как будет в таких случаях делать он.Потому что элементарно уже все решено, и разговор отрепетирован и отредактирован зараннее, как и предрешеный результат..