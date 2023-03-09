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ACROS:

и обязанность государства - ВЫРАСТИТЬ и ВОСПИТАТЬ из них полноценных, здоровых граждан.

Цитата:И хоть раз получилось, вырастить из детдома полноценного человека, который сам не карабкается по жизни?Детдом, это страшное, зловонное место, где иерархия по жестче чем в той же армии и даже в некоторых зонах.Пацаны вешаются, девчонки многие вовлечены в проституцию, карточки изымаются порой, несогласные сидят в качестве наказания по психушкам..Раньше, общался с ними много, когда сам без родоков жил то там то там, начиная с 9ти лет..В детдом поначалу хотел, но потом передумал, выбрал скиталово по жизни, ведь у меня на руках еще сестренка на 5 лет младше меня была..Потом со временем, брали ребенка с детдома..При живых родителях, помогали, те, кто меня воспитал, дали его бабушке даже корову..Потом, видя некоторые недостатки, отказались от него, очень плохие повадки были..Да, как вспомнишь эту грязь..