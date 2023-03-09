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≡ Чего уже добилась и что предлагает изменить кандидат в депутаты Кайбжанова Алмагуль?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46332
Чего уже добилась и что предлагает изменить кандидат в депутаты Кайбжанова Алмагуль?
Отправлено: 09.03.23 - 16:55
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Президент Токаев в декабре 2022 года объявил мораторий на снижение пенсионного возраста женщинам до 61 года. К сожалению, мораторий действует только до 2028-го года. Теперь снижение пенсионного возраста для женщин до 58 лет и мужчин до 60 лет - один из восьми пунктов предвыборной программы кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК Алмагуль КАЙБЖАНОВОЙ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13498
Re: Чего уже добилась и что предлагает изменить кандидат в...
Отправлено: 09.03.23 - 16:55
#1
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программа хорошая вполне вполне популистская
Напомню только что после тех митингов (неожиданно разрешённых) за снижение пенсионного возраста по всей стране, через 2 или 3 дня токаев ввел мораторий по снижению пенсионного возраста
совпадение? нет конечно
типичная отработка АП
мы выпускаем недовольных(под присмотром), они поднимают насущный вопрос а царь/император/хан ее тут же решает
ух какой слуга народа отец солдатам))
дланью руки своей подписал акт благородный соблаговолив обратить взор на холопов своих решив их мелочные насущные вопросы
аве! аве!
так что кандидат этот просто очередной Гапон точнее проект властей только и всего
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15566
Re: Чего уже добилась и что предлагает изменить кандидат в...
Отправлено: 09.03.23 - 17:08
#2
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Пустые поверхностные обещания без понимания механизмов их реализации. Вжуххх - и готово! - по мнению этого кандидата.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4013
Re: Чего уже добилась и что предлагает изменить кандидат в...
Отправлено: 09.03.23 - 17:45
#3
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Предвыборная программа хорошая, и привлекательная, не как у нуротановцев, которые элементарно переписали свои БУДУЩИЕ предвыборные обещания с РЕАЛЬНОГО и ПРИНЯТОГО комплексного плана развития государства и завтра, после выборов, ( кто то сомневается что ОНИ победят??) просто перечислять построенное государством и спокойно припишут себе в заслугу.
КТО же ей даст ВЫИГРАТЬ выборы - она уже ПРОИГРАЛА и не только она, но и все те потешные клоуны которые участвуют в предвыборной массовке.
Выиграет и уже ВЫИГРАЛ - ректор с хитрыми, бегающими глазами некто Абиль.-
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