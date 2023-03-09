Re: Чего уже добилась и что предлагает изменить кандидат в...

Отправлено: - 17:45

Предвыборная программа хорошая, и привлекательная, не как у нуротановцев, которые элементарно переписали свои БУДУЩИЕ предвыборные обещания с РЕАЛЬНОГО и ПРИНЯТОГО комплексного плана развития государства и завтра, после выборов, ( кто то сомневается что ОНИ победят??) просто перечислять построенное государством и спокойно припишут себе в заслугу.

КТО же ей даст ВЫИГРАТЬ выборы - она уже ПРОИГРАЛА и не только она, но и все те потешные клоуны которые участвуют в предвыборной массовке.

Выиграет и уже ВЫИГРАЛ - ректор с хитрыми, бегающими глазами некто Абиль.-