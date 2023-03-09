Отправлено: - 17:44

Маркс:

Ведь если какой-то нехороший человек поливает грязью чью-то Родину, землю предков, культуру, то по своей сути это оскорбление воспринимается сопричастными лицами порой гораздо тяжелее,

[Исправлено: 111, 09.03.2023 - 17:48]

Цитата:Согласен.Новые правила?Никогда не писать плохое про США, про гитлеровскую Германию, чтобы Байден или Гитлер не обиделись, не писать плохо о племенах канибаллов в Африке или Южной Америке, там ведь Шаманы могут обидеться, не писать как власти Грузии разгоняют митинги, наконец не писать плохо об операции СВО в Украине, как они гибнут и тд, чтобы украинцы не обиделись..Не писать о помощи тем, кто вынужден был уехать из России, ведь властям России это больно и нехорошо слышать..Не кажется, что очень много обиженных нас читают?Пусть парируют, пусть дискутируют, пусть правят!А иначе твой рассказ выглядит как то неправдоподобно и крайне наигранно!И да, кстати добавить надо, чтоб НГ не писала плохо о Казахстане!Будь то наши дороги или те же обрубки деревьев!Согласен ли ты сам лично поменять все эти правила, где критикуются какие то чиновники и их дела?Ведь каждый из вас, абсолютно, которые уехали куда то там на ПМЖ, критикуют каждый день тут на форуме мою Родину!Логично?