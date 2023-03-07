Филипп Филиппович: И почему, от меня обязательно нужны активные ссылки, и он без них,по номеру комента и названию ветки, ну никак! А в других случаях Главред умоляет
Есть разница. Вы прислали около десятка номеров комментариев. По каждому мне нужно будет ответить. Удобнее и быстрее делать это, сопровождая жалобу активной ссылкой на комментарий. Для этого вам нужно нажать на номер комментария, скопировать ссылку и прислать мне. Желательно - в личку. Опять же потому, что так удобнее задавать вопросы и отвечать. Во втором случае пользователь упоминает об одном комментарии. Найти его немного проще. Я всего лишь прошу экономить время - мое и ваше. Если вы действительно хотите разобраться в ситуации. Что же касается правил подачи жалоб, то вот они: 1.10. Не злоупотребляйте системой жалоб. Эта система не предназначена для вопросов или претензий по поводу редакционной политики "Нашей Газеты", указаний на городские проблемы, сообщений об опечатках и так далее. По всем этим и другим волнующим Вас вопросам обращайтесь напрямую в редакцию газеты любым удобным для вас способом. 1.11. Для замечаний, предложений и отзывов о работе Форума существует Книга жалоб и предложений. Если же Ваше сообщение носит личный характер, обратитесь с письмом к администратору Форума. На письма с вопросами, ответы на которые можно найти в информационных разделах, администрация может не отвечать.
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Тимур Гафуров: проще. Я всего лишь прошу экономить время - мое и ваше
Я то подумал, что вам проще открыть одну страницу, где всё комментарии, про которых я. Но если вам проще десять раз открыть одну и ту же страницу в 10 ссылках, то у нас с вами разное понимание об экономии...
Цитата:
Тимур Гафуров: Если вы действительно хотите разобраться в ситуации.
Я да! А вы? У меня осчущение что вам лишь бы ответить? Или я не прав?
Филипп Филиппович: Я то подумал, что вам проще открыть одну страницу, где всё комментарии, про которых я. Но если вам проще десять раз открыть одну и ту же страницу в 10 ссылках, то у нас с вами разное понимание об экономии...
Вы требуете ответа по каждому удаленному комментарию. Поэтому я и предложил прислать мне активные ссылки на каждый комментарий. Поскольку они на одной странице, пришлите ссылку на страницу - не принципиально в данном случае.
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